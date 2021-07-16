Рада приняла закон, направленный на прозрачную реализацию имущества в ипотеке и исполнительном производстве.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, направленный на прозрачную реализацию имущества в ипотеке и исполнительном производстве.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения разногласий и осовременивания реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве" (№3360-1) проголосовали 295 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, его целью является создание законодательных предпосылок "для усиления прозрачности системы реализации арестованного имущества с соблюдением принципа нотариального подтверждения фактов для придания им юридической достоверности, повышения эффективности исполнения судебных решений, совершенствования нормативного регулирования, а также устранения противоречий между действующими актами в части реализации активов в рамках процедуры исполнительного производства".

Среди прочего, он предлагает исключить процедуру реализации по фиксированной цене, обеспечить проведение электронных аукционов по продаже имущества с возможностью понижения начальной цены, ввести процедуры, которые обеспечат прозрачную реализацию активов, и усовершенствовать процедуры реализации предмета ипотеки с соблюдением принципа нотариального подтверждения фактов для придания им юридической достоверности.

Кроме того, законопроект определяет порядок проведения электронных аукционов Кабинетом министров по представлению центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере реализации имущества (имущественных прав, других активов).

Ипотека под обещанные 7%

27 января 2021 года Кабинет министров утвердил постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов. Постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства осуществляет компенсацию процентной ставки до уровня 7% годовых по ипотечным кредитам, предоставляемым заемщикам на приобретение жилья, с целью удешевления их стоимости. Компенсацию процентов фонд предоставляет заемщикам, которые получили ипотеку в национальной валюте в уполномоченном банке.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения разногласий и осовременивания реализации имущества в ипотеке и исполнительном производстве» (№3360-1) в начале февраля 2021 года.

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 уполномоченных банков подписали соглашения в рамках программы "Доступная ипотека под 7%".

1 марта первые два украинца воспользовались государственной программой "Доступная ипотека под 7%".

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Автор: Богдан Слуцкий