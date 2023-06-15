Каждый лот-экспонт в музее имеет свою интересную историю.

Недавно в польском городе Гданьск открылся уникальный музей, где экспонаты - трофеи, собранные ВСУ во время боевых действий. За каждым экспонатом - то ли это обломок "несокрушимого" К-52, то ли дешевый тактический нож - история победы. Трофеи попадали в руки военных после рейдов в глубокий тыл, после многочасовых боев. Уникально то, что они имеют не только немалую историческую ценность, но и реальную цену. Каждый из артефактов является одновременно лотом благотворительного аукциона.

Музей основан на базе благотворительного "Фонда Gremi Personal".

"Экспонаты музея выступают в роли лотов, а на полученные средства закупают необходимое оснащение для ВСУ. Благодаря чему военные уничтожают вражескую технику и присылают трофеи в музей. Это непрерывный процесс и он будет функционировать до победы", - говорит основатель "Фонда Gremi Personal" Евгений Кириченко.

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По его словам, открытие музея стало событием в Польше, на презентации экспозиции были все главные медиа страны. Наибольший восторг вызвал обломок вертолета Ка-52. Дело в том, что российский "Аллигатор" был сбит польским ПЗРК Piorun.

"Полякам важно чувствовать причастность к победе. Но мы используем музей и чтобы привлечь внимание тех, для кого война далеко. Хотим напомнить, что по соседству с Польшей идут кровопролитные бои, гибнут от обстрелов мирные жители дети. Мы понимаем, что обломок ракеты "Искандер" - не экспонат для Украины, но он есть в нашей экспозиции. Это железо напомнит о горе украинцев. К тому времени мы еще не могли сбивать баллистические ракеты, а само наличие обломка говорит о том, что эта ракета принесла нам беду и мир должен ни на миг об этом не забывать. Война - это не только кровь врага", - говорит Евгений Кириченко.

Как было сказано, каждый лот-экспонат имеет свою интересную историю. Обломок ударного вертолета Ка-52 приехал в Гданьск из Донецкой области. Десантник 79 ОДШБ получил команду сбить вражеский БПЛА "Орлан-10", но "случайно" сбил ударный вертолет К-52. Стартовая цена лота - 30 тыс. злотых (265,5 тыс. грн). Сейчас это самый дорогой экспонат.

Из Бахмута в музей приехал кусок "Малыша". Этот ночной оптический прицел российского производства был найден разведчиками на позициях российских оккупантов после пятичасового боя. Стартовая цена лота - 10 тыс. злотых (88,5 тыс. грн).

Еще один интересный экспонат-лот нашли на позициях ПВО оккупанта в Чернобаевке - газета "Красная Звезда" от 18 июля 2022 года. Накануне украинские военные уничтожили четыре российских склада с боеприпасами. Один как раз был расположен в Чернобаевке. В газете оккупантам рассказывают, что: "Киевский режим коварен и бесчеловечен". Стартовая цена лота - 1 тыс. злотых (8850 грн).

Есть в музее и котелок российского оккупанта. Интересен он прежде всего благодаря написанному на нем позывному. "Демон" - красноречивая точная характеристика. Лот был найден в поселке Киевской области, где более месяца жили и мародерили оккупанты. Внутри экспоната - амулеты, не похожие на христианские. Стартовые цена - 500 злотых (4425 грн).

Офицерский тактический нож достали во время рейда в глубокий тыл. Показательно, что "элита" увешивается дешевыми китайскими ножами с AliExpress. И что же это за "вторая армия" без жгута Эсмарха, использовавшегося во время Первой мировой. Среди экспонатов также есть советский шлем образца 1942 года. Он обгорел на погибшем россиянине. Очень показательно, что тот шлем обтянули тканевым чехлом и выдали новому мобилизованному.

"Цель музея - напомнить всем о том, что война еще продолжается и Украине нужна помощь со всего мира. Как я уже говорил, экспонаты демонстрируют европейцам, что российская армия - никакая не вторая армия мира, как заявляет российская пропаганда. Большая часть трофеев - советский хлам шестидесятилетней давности. Это не новейшие разработки ВПК, а советский хлам, завернутый в дешевый "фантик". И вся их "современная" стратегия и тактика - завалить мясом и железом. Украинцы могут выиграть войну, если получат достаточно оружия", - говорят в "Фонде Gremi Personal".

Основатели музея понимают, что они не уникальны в проведении подобных аукционов, но как минимум в Польше таких лотов-трофеев нет ни у кого. В донаты конвертируется заработок на входных билетах, а на ивентах, вроде фестиваля борща, которые проводит Фонд, трофеи еще и "работают" как фотозона. Так, селфи, которые поляки и украинцы в Польше делают с обломками "Аллигатора" Ка-52 или тубусом от противотанкового комплекса, принесли в фонд уже более 100 тысяч гривень.

"Фонд Gremi Personal" поддерживает борьбу за освобождение всех оккупированных украинских территорий. Сейчас он выделил около 40 млн грн на оборудование для Вооруженных сил Украины - и передали на фронт около 50 систем Starlink, 13 автомобилей повышенной проходимости, дроны, антенны, рации, ноутбуки, метеосистемы, одежду, медикаменты и многое другое тактического оборудования.

Трофеи также используются в виде фотозоны на мероприятиях, где желающие делают донат, чтобы сфотографироваться. Благодаря этому уже удалось собрать около 100 тысяч гривень на нужды армии.