Курс биткоина за сутки подорожал на 5% – до $65,4 тысячи.

Основные криптовалюты в понедельник, 8 ноября, растут в цене после того, как компания Bakkt Holdings объявила о том, что ее клиенты в ближайшие дни смогут покупать, продавать и удерживать Ethereum.

Об этом сказано в обзоре Forex Club, переданном УНИАН.

"На фоне поступления на рынок позитивных новостей, курс Bitcoin за сутки, по данным Forex Club, подорожал на 5% – до 65419 долларов с капитализацией 1,23 трлн долларов. Ethereum подорожал на 3,9% – до 4721 долларов при капитализации 558,5 млрд долларов. XRP вырос в цене на 12% – до 1,2938 долларов, его капитализация составила 60,6 млрд долларов. Litecoin укрепился на 4,3% – до 207,2 долларов с капитализацией 14,3 млрд долларов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что общая капитализация рынка криптовалют достигла отметки 2,85 трлн долларов.

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"В ближайшее время рынок, по прогнозам аналитиков, может продолжить рост вплоть до достижения криптовалютами новых максимумов. Bitcoin имеет шансы подняться выше отметки 67000 долларов, Ethereum – до 4800 долларов, XRP – до 1,35 долларов, Litecoin – до 210 долларов", - прогнозируют в компании.

Как сообщал УНИАН, по результатам первого полугодия Украина вошла в топ-5 стран мира по объему транзакций с криптовалютами.

Кроме того, Украина вошла в десятку стран с наибольшим заработком на криптовалютах (в частности, на биткоинах) по итогам 2020 года.

Автор: Екатерина Жирий