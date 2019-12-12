Депутаты решили защитить должников от коллекторов

Рада поддержала введение механизма защиты прав должников от недобросовестных действий коллекторов.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о введении механизма защиты прав и законных интересов должников от недобросовестных действий субъектов коллекторской деятельности.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта (№2133) проголосовали 309 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Народный депутат Михаил Цымбалюк, докладывая по законопроекту, отметил, что каждый шестой гражданин Украины страдает от так называемых «черных» коллекторов, в связи с чем эта проблема нуждается в законодательном регулировании.

«Вопрос законодательного урегулирования этой проблемы является очень актуальным, так как действующее законодательство не содержит общих норм по регулированию. Наша основная цель – защитить права и законные интересы должников от недобросовестных действий коллекторов», - сказал Цымбалюк.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие документа позволит усовершенствовать действующее законодательство о коллекторской деятельности, обеспечить нормальное функционирование как финансового, так и реального сектора экономики, а также введет механизм защиты прав должников, в отношении которых проводится деятельность по урегулированию задолженности по действующим обязательствам со стороны субъектов коллекторской деятельности.

Как сообщал УНИАН, законопроект №2133 о защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности был зарегистрирован в Раде 12 сентября.