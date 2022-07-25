В украинском горно-металлургическом секторе кризис: из-за логистических трудностей и подорожания основных средств (электричества, тарифов на перевозки) предприятия сокращают объемы производства и закрываются. Власть должна немедленно принять меры для поддержки металлургического сектора, чтобы удержать экономику Украины, и снизить тарифные нагрузки.

Такое убеждение высказал глава аналитического центра развития рыночной экономики CMD Ukraine Игорь Гужва.

"Кризис в ГМК – это очень сильный удар по всей украинской экономике. ГМК-это 10% нашего ВВП. И эта отрасль чрезвычайно чувствительна к неблагоприятной ситуации, которая сложилась в стране: часть предприятий находится на оккупированных территориях, часть страдает от высоких цен на энергоресурсы, часть думает о закрытии производственных мощностей в Украине и переносе их за рубеж", - рассказал аналитик.

По его словам, системный кризис в ГМК необходимо одолеть, и власти должны принять меры немедленно. В первую очередь - путем настройки коммуникации с промышленниками, что позволит понять его проблемы, и предоставлением пакета стимулов, как это предусмотрено в Европе.

"Например, за рубежом есть система, по которой инвесторам возвращают часть вложенных инвестиций в случае форс-мажоров. Также им предоставляют бесплатно инфраструктуру и земельный участок для размещения производственных мощностей с подведенными инженерными сетями – и это только на местном уровне! А на уровне Еврокомиссии бизнесу предлагаются - длинные дешевые деньги с возможностью пролонгации. И Украина должна безотлагательно обеспечить такой же пакет стимулов для металлургов и всех других отраслей. Потому что сейчас – без стимулов, без налоговых льгот, с постоянным повышением тарифов – мы потеряем промышленность. Украина останется поставщиком сырья и рынком сбыта", - резюмировал Гужва.

Как известно, в первом полугодии экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%. Причины - блокирование портов и усложнение логистики, из-за которых себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или вовсе приостанавливают производство. Так, ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, часть украинских ГОКов также приостановила работу.

В свою очередь, заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук заявил, что украинцы должны быть готовы к "тяжелым сценариям", ведь экономическая ситуация в Украине стремительно ухудшается. Так, по словам Николайчука, прогноз НБУ, который предусматривает падение ВВП в этом году на треть и инфляцию в более чем 30%, является "откровенно оптимистичным".