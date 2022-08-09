Лидерами по количеству размещенных вакансий стали Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Ивано-Франковская области.

Рынок труда в Украине демонстрирует незначительное оживление: за июль количество вакансий выросло на 14% при том, что в прошлом году в июле наблюдался спад по сравнению с июнем.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба сайта по поиску работы Work.ua.

Отмечается, что количество актуальных вакансий выросло до 40 тыс. 459. В июле рынок труда на западе Украины достиг 75% от показателей прошлого года.

Лидерами по количеству размещенных вакансий стали Киевская, Львовская, Днепропетровская, Одесская и Ивано-Франковская области. В Львовской и Ивано-Франковской областях количество вакансий в июле 2022 года уже достигло 80% и 76% от количества вакансий в июле 2021 года.

"Июльская пятерка лидеров в рейтинге с наибольшим количеством вакансий за месяц не изменилась. Вырос спрос на таких популярных специалистов: менеджер по продажам — 3 246 вакансий (+13%); продавец-консультант — 2 260 вакансий (+11%); бухгалтер — 1 628 вакансий (+20%); водитель — 1 265 вакансий (+16%); повар — 1 149 вакансий (+11%)", - говорится в сообщении.

Если сравнивать с июнем, то в июле наблюдается наибольший прирост новых вакансий в таких категориях, как юриспруденция, образование и наука, финансы, банк, недвижимость и страхование. Рост вакансий может свидетельствовать о возобновлении деловой активности в этих сферах бизнеса.

"Основной тренд на рынке труда неизменен: рынок остается за работодателями. Однако фактор сезонности и миграционные процессы повлияли на общий уровень конкуренции. Во второй месяц лета среднее количество отзывов несколько снизилось. В этом июле конкуренция вчетверо выше, чем в июле прошлого года", - сообщили в Work.ua.

Самая высокая конкуренция в июле держалась в пяти регионах - в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях.

Самая низкая конкуренция — менее одного отзыва на вакансию в день-наблюдается в Закарпатской, Черновицкой, Николаевской, Житомирской и Черкасской областях.

Что касается вакансий, то в топ-5 должностей с наибольшей конкуренцией в июле вошли обработчик фото, администратор салона красоты, HTML-верстальщик, видеомонтажер, графический дизайнер.

Как сообщал УНИАН, по данным экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua., в июле на украинском рынке труда традиционно востребованными остаются специалисты сферы ритейл (продавцы, кассиры, администраторы торговых залов) и менеджеры по продажам.

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