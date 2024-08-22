Ярослав Железняк отметил, что без решения парламента эта программа не может заработать полноценно.

Введение правительством национального кэшбека, то есть выплаты компенсаций за приобретение украинских товаров, не имеет никакого отношения к оживлению экономики и ее не поддерживают предприниматели.

"Абсолютно популистская инициатива, которая имеет отношение к какому-то оживлению экономики примерно так же как молот к балету. То есть никак", - сказал народный депутат Украины Ярослав Железняк на брифинге.

По его словам, это приведет к тому, что "из нашего кармана и немного из кармана международников раздадут на ветер 3 миллиарда". Железняк убеждает, что у правительства возникает проблема, потому что для реализации программы кэшбека не смогут обойти Верховную Раду, поскольку нужны, принятые ею решения.

"Правительство приняло экспериментальный проект о введении этого кэшбека за наши с вами деньги, но он для них же имеет несколько юридических проблем. Первое, это деньги из Фонда поддержки предпринимателей, то есть физическим лицам будут предоставлять деньги из фонда поддержки предпринимателей. Здесь происходит нарушение бюджетного законодательства", - подчеркнул нардеп.

Он отметил, что еще одной проблемой является то, что с трех тысяч за кэшбек люди должны будут уплатить налоги.

"Те деньги, которые получит человек - до 3 тысяч за кэшбек - будут облагаться налогом на доходы и военный сбором, то есть 19,5%", - подчеркнул Железняк.

По его словам, без принятия ВРУ законопроекта, который правительство подавало в профильный комитет, чтобы сделать налоговую льготу для этих денег, этого нельзя будет сделать без налогов. Он напомнил, что, согласно правительственной программе, полученные деньги за кэшбек нельзя будет снимать, а только использовать "на другую бессмысленную часть программы", в частности, пойти в ресторан и заказать иностранное вино, или в кинотеатр, что никаким образом не является поддержкой национального производителя.

"Мы не дадим провести эти изменения, мы будем их сбивать", - подчеркнул Железняк.

При этом указал, что такие инициативы правительства не поддерживаются в Украине.

"Я не вижу ни одного вменяемого человека, который бы хоть слово хорошо сказал об этих изменениях или об этой инициативе...Бизнес выступил против, эксперты выступили против, депутаты - против, юристы, я уверен, тоже против. Но у нас, вы же знаете, если президент сказал и кто-то записал в блокнотик, то обязательно надо выслужиться и это внедрить", - подытожил Железняк.

Национальный кэшбек - что известно

20 августа Кабинет министров поддержал запуск Национального кэшбека, по которому украинцы смогут получать до 3 тысяч гривен компенсации ежемесячно за покупку товаров украинского производства.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что присоединиться к программе, которая полноценно заработает в сентябре можно будет через государственное приложение "Дія". Там можно будет проверить сумму начисленного и выплаченного кэшбека, а затем потратить его на определенные услуги.

Отмечается, что за полученные деньги можно будет оплатить коммуналку, задонатить на армию, приобрести военные облигации. Также их можно потратить на транспорт, мобильную связь, спорт, кино и оплатить медицинские услуги.

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