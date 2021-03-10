Компания также начала принимать цифровые документы для получения внутренних посылок с наложенным платежом от 5 тыс. грн и почтовых переводов.

Национальный почтовый оператор «Укрпошта» начал принимать цифровые документы в мобильном приложении «Дія» для получения международных посылок с наложенным платежом.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации в своем Telegram-канале.

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«Отныне по цифровым документам в отделениях «Укрпошты» можно получить следующие услуги... получение международных посылок с наложенным платежом», - сказано в сообщении.

Кроме этого, сегодня компания начала принимать цифровые документы для получения внутренних посылок с наложенным платежом от 5 тыс. грн и почтовых переводов (в том числе переводов наложенного платежа и таможенных платежей).

Что этому предшествовало

В октябре 2020 года «Укрпошта» начала принимать электронные внутренний и заграничный паспорта в мобильном приложении «Дія» для идентификации личности при оказании услуг.

Также в октябре «Укрпошта», Министерство инфраструктуры и Министерство цифровой трансформации подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий совместную работу над цифровой трансформацией почтового оператора.

«Укрпошта»

«Укрпошта» - национальный почтовый оператор, имеющий крупнейшую сеть в Украине – 11 тыс. отделений.

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Автор: Павел Степанец