Компания также предоставит почтовому оператору "Белпочта" возможность отправлять посылки украинским клиентам.

Национальный почтовый оператор «Укрпошта» переходит на наземное сообщение с Беларусью, в частности компания продолжит доставлять отправления в направлении Беларуси наземным транспортом.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Читайте такжеБеларусь отреагировала нотой протеста на решение Украины прекратить авиасообщение

«Укрпошта» продолжает доставлять отправления в направлении Беларуси из Украины. Доставка посылок будет выполняться наземным автотранспортом», - сказано в сообщении.

Компания также предоставит почтовому оператору «Белпочта» возможность отправлять посылки украинским клиентам.

Кроме этого, «Укрпошта» обеспечит транзит отправлений других почт мира в Беларусь наземным транспортом, а также продолжит выполнение совместного проекта с авиакомпанией Windrose Airlines для международного мобильного маркетплейса Joom. В рамках этого проекта выполняются регулярные грузовые чартерные рейсы из Гонконга в Киев с последующей наземной транспортировкой части отправлений для Молдовы и Беларуси.

Отмечается, что из-за изменения способа доставки возможны изменения в сроках доставки отправлений в Беларусь.

Согласно данным «Укрпошты», ежемесячно из Украины в Беларусь отправлялось до 10 тыс. посылок, мелких пакетов, писем и почти такое же количество отправлений поступало в Украину.

Авиасообщение с Беларусью

Украина с 00:00 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о минировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что «совершенно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета - ради того, чтобы задержать активиста и блогера Протасевича».

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Ряд европейских стран заявили о возможном введении санкций против Беларуси за данный инцидент. Кроме того, некоторые авиакомпании незамедлительно прекратили использование воздушного пространства Беларуси.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец