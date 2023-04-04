Тираж почтовой марки 780 тыс. экземпляров или 130 тыс. листов.

АО "Укрпочта" готовит к выпуску новую почтовую марку с победителями "Евровидения-2022" - "Kalush Orchestra".

Как сообщает пресс-служба "Укрпочты", 10 апреля состоится презентация марки "Kalush Orchestra". Торжественное спецгашение пройдет в городе Калуш Ивано-Франковской области вместе с фронтеменом Kalush Orchestra Олегом Псюком и участниками группы. Также погашение специальным штемпелем "Первый день" состоится в этот день в Киеве.

Отмечается, что тираж почтовой марки "Kalush Orchestra" – 780 тыс. экземпляров или 130 тыс. листов. Стоимость марки составляет 15,00 грн, цена маркового листа – 90 грн. К почтовой марке выпустили конверт "первый день", художественный конверт и открытку.

Видео дня

В пресс-службе также отметили, что с 4 апреля в почтовом маркете открывается предзаказ на почтовый набор "Kalush Orchestra", который включает маркировочный лист, художественный конверт и открытку. По предзаказу можно будет приобрести не более 5 наборов на один заказ.

"Приобрести новый почтовый выпуск, начиная с 10 апреля, можно будет в филателистических магазинах "Укрпочты" и в городских отделениях почтовой связи, а также онлайн – в почтовом маркете. На продажу продукции в отделениях будут действовать ограничения - не более 5 единиц каждого вида на один заказ", - добавили в компании.

Новые марки "Укрпочты"

Как сообщал УНИАН, 31 марта АО "Укрпочта" ввела в обращение новый почтовый блок "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель", посвященный городам-героям Киевщины и их непокоренным жителям.

1 апреля "Укрпочта" выпустила специальную марку по случаю 50-летия одесской Юморины.

Вас также могут заинтересовать новости: