На время таких расследований разрешается введение предварительных пошлин, и это позволяет минимизировать ущерб для национальных производителей.

Украинские металлопроизводители должны вести собственный мониторинг рынка, обращать внимание на рост недружественного импорта и своевременно обращаться в Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства для проведения антидемпинговых расследований.

Такое мнение высказал заместитель директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Сергей Поважнюк в статье SilkBridge "Китайский стальной экспорт: искусство обмана".

"Если они увидят, что ввоз определенной продукции резко вырос – надо обращаться в Минэкономторг с просьбой об антидемпинговом расследовании", - пояснил он.

В качестве примера замдиректора "Укрпромвнешэкспертизы" привел кейс с ведением пошлин в отношении импорта китайского оцинкованного проката.

"Тогда наши производители сами увидели, что поставки значительно увеличились – и обратились в министерство. В ходе расследования факты подтвердились и были введены пошлины. То есть, как члены ВТО мы должны придерживаться процедуры торговых расследований", - подчеркнул он.

По словам эксперта, на время таких расследований разрешается введение предварительных пошлин, и это позволяет минимизировать ущерб для национальных производителей.

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Автор: УНИАН