Война с Россией истощает рабочую силу в Украине. Предприятия пытаются покрыть острую нехватку кадров, нанимая больше женщин на традиционно мужские должности, а также обращаясь к подросткам, студентам и работникам старшего возраста. Об этом говорится в новом материале международного агентства Reuters.

"Поскольку миллионы людей, в основном женщины и дети, сбежали от войны за границу, а десятки тысяч мужчин были мобилизованы в армию, кризис рабочих мест может поставить под угрозу экономический рост и послевоенное восстановление. По данным опроса, проведенного Министерством экономики среди более 3000 компаний, почти 60% предприятий заявили, что их главной проблемой является поиск квалифицированных работников", - пишет издание.

Татьяна Петрук, директор по устойчивому развитию металлургической компании "Метинвест", в комментарии агентству отметила: в компании сейчас открыто около 4000 вакансий, а дефицит кадров влияет на производство.

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"Нехватку кадров ощущаем не только мы. Его испытывают все компании в регионах, в том числе и наши подрядчики", - говорит Петрук.

Опрошенные агентством крупные украинские компании заявили, что они меняют методы подбора персонала и ведения бизнеса, автоматизируют работу, проводят ротацию существующего персонала и расширяют должностные инструкции, повторно нанимают пенсионеров и предлагают больше льгот, особенно молодым работникам.

Так, в компании "Сильпо" все активнее набирают женщин на другие должности, где раньше преобладали мужчины, включая грузчиков, обработчиков мяса, упаковщиков и охранников. Также в компании шесть женщин работают водителями грузовиков.

Доля женщин-сотрудников растет в таких отраслях, как производство стали: Петрук говорит, что женщины-сотрудники составляют около 30-35% рабочей силы Метинвеста, также компания нанимает женщин на некоторые подземные работы. Также компания, которая и раньше уделяла много внимания молодежи, все больше сотрудничает с профессиональными колледжами.

А оператор мобильной связи Vodafone реформировал свою молодежную программу, предоставив возможность примерно 50 подросткам в 12 городах получить свой первый опыт работы.

Напомним: Группа Метинвест Рината Ахметова вошла в пятерку "Лучших работодателей Украины 2024", и победила в специальной номинации "Лучшая программа по адаптации ветеранов". Ветеранские программы запускаются в компании еще во время мобилизации сотрудников, а когда ветераны возвращаются к работе, компания работает не только с ними, но и с их семьями.