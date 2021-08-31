Женщины оказались более уязвимыми к экономическим последствиям коронавирусного кризиса, чем мужчины.

Более половины работающих украинок, а это 4,4 миллиона женщин, могут столкнуться с проблемами трудоустройства из-за двух факторов, вызванных коронакризисом. Во-первых, на это влияют новые карантинные ограничения и изменения потребительского поведения, во-вторых, ускоренная автоматизация и трансформация бизнес-моделей во всех сферах лишает женщин работы.

Об этом говорится в исследовании экономистов Центра экономической стратегии.

Согласно результатам исследования, женщины оказались более уязвимыми к экономическим последствиям пандемии, чем мужчины. Так происходит по всему миру. Из-за карантинных ограничений и изменений в поведении людей работу теряли в первую очередь в торговле, сфере услуг и гостиничной индустрии, где работают в основном женщины.

"В Украине численность занятых женщин за 2020 год сократилась на 4%. Кроме того, кризис существенно ускорил долгосрочный мегатренд - трансформацию бизнес-процессов. Из-за ускоренной алгоритмизации человеческого труда часть рабочих мест может исчезнуть быстрее, чем ожидалось, даже для квалифицированных украинок: офисных работниц, лаборанток и научных работниц", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСтало известно, в каком регионе чаще всего задерживают зарплатыМеньше работы станет также для работниц сферы услуг и торговли, а также женщин в самых простых профессиях. Например, кассиров постепенно заменяют кассы самообслуживания, сортировщиков в логистической отрасли - машины, с переходом банков в смартфоны закрываются отделения и уменьшается потребность в экономистах, кассирах и кредитных агентах, а из-за перехода компаний на удаленную работу уменьшается количество персонала, нужного для обслуживания офисов.

Также коронакризис ударил по женщинам в продуктивном для карьеры возрасте: из-за временного закрытия детских садов и школ во время локдаунов семьи с детьми испытали дополнительную нагрузку, из-за чего оплачиваемая работа матерей начала переходить на второй план.

Наибольшей по размерам группой, которая оказалась под риском из-за автоматизации и изменений, вызванных коронакризисом, являются женщины старше 40 лет. Чтобы не остаться без работы, таким украинкам стоит задуматься о профессиональном переобучении.

"Если сфокусироваться, например, на быстрорастущем ИТ-секторе, то офисные работницы, такие как бухгалтеры, экономисты, аудиторы, юристы, риелтора, страховые агенты, могут переквалифицироваться на проектных и продуктовых менеджеров и бизнес-аналитиков. Женщины с серьезным техническим образованием – перейти в программирование, аналитику данных и менеджмент, а из сектора услуг и торговли и в самых простых профессиях — улучшить цифровые компетенции и отправиться в быстрорастущий сегмент клиентской поддержки или найти работу, связанную с диджиталом, в своей области", - сообщают экономисты.

Читайте такжеОколо тысячи долларов в месяц: названы самые высокооплачиваемые специальности в УкраинеОтмечается, что переобучением специалистов на уязвимых рабочих местах может частично заниматься государство. Чтобы государственная переквалификация действительно помогла женщинам с профессиями "в зоне риска", необходимо перевести часть работы государственных центров занятости в онлайн и улучшить их качество, запустить государственные ваучеры на переобучение в частных образовательных учреждениях, обновить приоритетность профессий, по которым осуществляется подготовка за государственный счет, и организовать обучение на базе современных частных компаний.

Ранее УНИАН уже сообщал, что каждому второму пенсионеру не хватит стажа для выхода на пенсию в 60 лет.

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Автор: Екатерина Жирий