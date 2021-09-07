Глава МИД заявил, что Украина должна укреплять экономику, чтобы иметь больше финансовых резервов для усиления оборонного сектора.

Украина предложила США создать зону свободной торговли.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"У нас есть инициатива, которую мы предложили американцам - это зона свободной торговли между Украиной и Соединенными Штатами", - подчеркнул Кулеба.

"Мы все с вами понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги и желательно их зарабатывать благодаря тому, что у тебя сильная экономика, которая позволяет создавать резервы, и, как Польша, затем тратить их на оборону", - добавил министр.

Напомним, 6 сентября во время визита в Киев сенатор Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии, которая сейчас имеет меньшинство в Сенате Линдси Грэм заявил о поддержке идеи введения зоны свободной торговли между США и Украиной в ближайшем будущем. В то же время, по его словам, Украина должна продолжать бороться с коррупцией и воплощать реформы.

Украина и США завершили подготовку Стратегического оборонного рамочного соглашения, которое создает основу для усиления стратегического сотрудничества Украины и США в сфере обороны и безопасности и продвижения общих приоритетов, в том числе внедрения реформ в сферах обороны и оборонной промышленности, углубление сотрудничества в таких сферах, как черноморская безопасность, кибербезопасность, обмен разведывательной информацией и противодействие российской агрессии.

1 сентября президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о предоставлении Украине 60 млн долларов помощи в области обороны. Помощь безопасности включает "Джавелины" и другое оборонительное летальное и нелетальное оборудование.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что США выделят средства "уже до конца года".

Автор: Виталий Саенко