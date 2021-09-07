Украина предложила США создать зону свободной торговли.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"У нас есть инициатива, которую мы предложили американцам - это зона свободной торговли между Украиной и Соединенными Штатами", - подчеркнул Кулеба.
"Мы все с вами понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги и желательно их зарабатывать благодаря тому, что у тебя сильная экономика, которая позволяет создавать резервы, и, как Польша, затем тратить их на оборону", - добавил министр.
Напомним, 6 сентября во время визита в Киев сенатор Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии, которая сейчас имеет меньшинство в Сенате Линдси Грэм заявил о поддержке идеи введения зоны свободной торговли между США и Украиной в ближайшем будущем. В то же время, по его словам, Украина должна продолжать бороться с коррупцией и воплощать реформы.
Читайте также"Джавелины" и не только: на что у Зеленского потратят $60 миллионов от Байдена
Военная помощь США для Украины
Украина и США завершили подготовку Стратегического оборонного рамочного соглашения, которое создает основу для усиления стратегического сотрудничества Украины и США в сфере обороны и безопасности и продвижения общих приоритетов, в том числе внедрения реформ в сферах обороны и оборонной промышленности, углубление сотрудничества в таких сферах, как черноморская безопасность, кибербезопасность, обмен разведывательной информацией и противодействие российской агрессии.
1 сентября президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о предоставлении Украине 60 млн долларов помощи в области обороны. Помощь безопасности включает "Джавелины" и другое оборонительное летальное и нелетальное оборудование.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что США выделят средства "уже до конца года".