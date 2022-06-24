В начале полномасштабного вторжения количество вакансий снизилось почти в 15 раз.

С апреля количество актуальных вакансий в Украине постоянно растет после катастрофического падения в начале полномасштабного вторжения России.

Об этом рассказал руководитель сайта по поиску работы work.ua Артур Михно в эфире всеукраинского телемарафона.

"В начале вторжения количество вакансий снизилось просто катастрофически, и падение было почти в 15 раз. До начала войны на сайте было почти 90 тыс. актуальных вакансий, и количество снизилось до 6 тыс. С начала апреля количество актуальных вакансий постоянно растет, мы видим этот тренд, и сейчас уже более 30 тыс. актуальных вакансий. Примерно каждую неделю рынок возвращается на 10%", - сказал Михно.

По его словам, количество посетителей сайта такая, как и была до войны, примерно 500 тыс. людей ежедневно, но это не только те, кто потерял работу сейчас, а разные люди, которые имеют работу и интересуются другими вакансиями.

"Конкуренция значительно усилилась, и сейчас на одну вакансию претендуют в 3-5 раз больше людей, чем это было до войны. Если, например, до войны 3-4 кандидата, то сейчас 15-20 кандидатов на одно место", - рассказал руководитель work.ua.

Михно отметил, что лидерами по количеству актуальных вакансий являются направления, связанные с продажами. Также в список самых популярных специальностей входят водители, бухгалтеры, логисты и рабочие специальности. Уменьшилось же количество предложений работы в гостиничном и туристическом бизнесе.

Как сообщал УНИАН, количество вакансий в Украине на сегодня уменьшилось в 20 раз по сравнению с довоенным временем.

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