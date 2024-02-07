Шмыгаль заявил о планах обеспечить открытую и безбарьерную торговлю, которая будет отвечать интересам как производителей из Украины, так и из ЕС.

Целью Украины является интеграция к внутреннему рынку Евросоюза с обеспечением безбарьерной торговли, которая будет отвечать интересам как украинских, так и европейских производителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга по итогам встречи с высоким представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем.

"Наша цель – интеграция Украины к внутреннему рынку ЕС, мы видим, что слишком резкие изменения в торговых потоках могут вызвать недоразумение, поэтому наша общая задача – обеспечить открытую и безбарьерную торговлю, которая будет отвечать интересам как производителей из Украины, так и из ЕС", – сказал премьер.

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Он отметил, что решение Еврокомиссии продлить до июня 2025 года полную отмену пошлин на украинскую продукцию вместе с Соглашением об ассоциации обеспечит Украине так называемый экономический безвиз.

"Мы не только ожидаем быстрого одобрения этой инициативы всеми институтами ЕС, но и считаем важным закрепить такой – полностью свободный – режим торговли в самом соглашении об ассоциации. Это одно из главных направлений нашей работы в этом году в торговых отношениях с Европейским Союзом", – сказал глава правительства.

Также он добавил, что для Украины крайне важно продлить действие соглашения с ЕС о грузовых перевозках автомобильным транспортом.

Шмыгаль подчеркнул, что в этом году необходимо окончательно сформировать инструмент для конфискации и использования замороженных активов РФ в пользу Украины.

"Мы приветствуем усилия ЕС, которые открывают путь к использованию прибылей от этих замороженных российских активов, а также важную инициативу Еврокомиссии по конфискации доходов, которые были получены в результате нарушения санкций ЕС", – сказал он.

По словам премьера, использование прибылей от российских активов является лишь первым промежуточным шагом, и сейчас созданы юридические механизмы, которые позволят конфисковывать активы, включая суверенные активы Центробанка РФ, и направлять их на нужды Украины.

Сотрудничество ЕС и Украины

Вчера, 6 февраля, вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев.

Накануне, 1 февраля, главы государств и правительств стран-членов ЕС приняли решение о создании Украинского фонда в 50 млрд евро для поддержки Украины следующих четырех лет.

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