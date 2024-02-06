О планировании визита Борреля в Украину стало известно в январе.

Вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили источники в дипломатических кругах.

В частности, Боррель прибыл в Украину, но официально о визите еще не подтверждалось.

В то же время, специальный советник высокого представителя ЕС Заки Лаиди в сети X опубликовал свое фото с платформы железнодорожного вокзала в Киеве.

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Как сообщал УНИАН, 22 января Боррель сообщил, что планирует в феврале посетить с визитом Украину.

Высокий представитель ЕС неоднократно заявлял, что сейчас надо делать больше и быстрее для предоставления военной и финансовой помощи для Украины.

Он выражал надежду, что в Евросоюзе удастся достичь согласия относительно пополнения на 5 миллиардов евро Европейского фонда мира для того, чтобы создать Фонд поддержки Украины.

Главы государств и правительств членов Европейского Союза 1 февраля по итогам саммита ЕС выразили ожидания, что до начала марта 2024 года Совет ЕС поддержит предложение о создании Фонда помощи Украины как составляющей европейского фонда мира, из которого осуществляются закупки оружия для Украины.

В предложении Борреля, озвученном летом 2023 года, подразумевалось начало спецфонда на период 2024-2027 годов с ежегодным выделением по 5 млрд евро на закупку вооружения для Украины (в целом речь шла о 20 млрд евро).

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