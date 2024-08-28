Компания-производитель минеральной воды "Моршинская", IDS Ukraine, заявила о возможном уничтожении производства в случае, если произойдет переход управления к непосредственному конкуренту - ООО "Карпатские минеральные воды". Об этом заявил CEO IDS Ukraine Марко Ткачук в интервью изданию Forbes.

"Избрание управляющим актива прямого конкурента не соответствует практике АРМА или его аналогов в ЕС. Ни один меньший участник рынка, который получает в управление лидера рынка, априори не заинтересован развивать своего большего конкурента. Основная цель ООО "Карпатские минеральные воды" - занять место лидера. Они уже анонсировали и осуществляют шаги по строительству нового завода. И фактически кичатся тем, что имеют целью занять первое место на рынке, опередив "Моршинскую", что было озвучено в интервью директора "Карпатской минеральной воды". Именно это их действительная цель, а не управление активами IDS Ukraine в пользу государства", - заявил Ткачук.

По словам топ-менеджера, управляющим активами IDS Ukraine логично выбрать того, кто не является конкурентом, "в идеале - международную компанию, банк или фонд". Сейчас ООО "Карпатские минеральные воды" занимают на рынке минеральной воды около 9%, а IDS Ukraine - 40%. Также он подчеркнул, что Антимонопольный комитет в июле 2024 года начал расследование в отношении ООО "Карпатские минеральные воды" из-за нарушения Закона Украины "О защите от недобросовестной конкуренции", а именно распространение вводящей в заблуждение информации.

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Отдельно Ткачук отметил неактуальную оценку арестованных активов, которой оперирует АРМА. По данным оценки по состоянию на март 2023 года, их стоимость составляла 1,4 млрд грн.

"Мы запросили независимую оценку от ООО "Веритас проперти менеджмент". Оказалось, что реальная их стоимость 2,9 млрд грн. Когда в управление передается актив по цене вдвое ниже реальной, это создает предпосылки для возможности разворовать другую половину активов. Кроме того, оценка стоимости акций проведена оценщиком АРМА по состоянию на 31 марта 2023 года, а сейчас - август 2024-го. Очевидно, что она уже неактуальна. Оценка действует в течение одного года. А новую пока никто не собирается делать", - заявил Ткачук.

Напомним, в марте 2023 года Нацагентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило, что нашло управляющего для арестованных корпоративных прав IDS Ukraine, а именно ООО "Карпатские минеральные воды". В IDS Ukraine обжаловали результаты конкурса АРМА. В холдинг IDS Ukraine входят Моршинский завод минеральных вод "Оскар", Миргородский завод минеральных вод, дистрибуционная компания IDS и оператор доставки воды "ИДС Аква Сервис". Группа владеет торговыми марками "Моршинская", "Миргородская", "Аляска" и "Аква Лайф".