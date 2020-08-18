АМКУ начал расследовать законность стоимости тестов на коронавирус

Минимальная цена проведения ПЦР-теста в Украине - 715 гривень, максимальная - 2200 гривень.

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) начало расследовать соблюдение требований конкурентного законодательства при формировании цен на проведение ПЦР-тестов на наличие коронавируса.

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Об этом в Facebook написал глава данного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

По его словам, Антимонопольный комитет начал расследование по запросу депутата Киевского городского совета Александра Бродского.

"Приведенная в обращении информация может свидетельствовать о наличии в действиях медицинских лабораторий в Киеве, поставщиков и/или производителей ПЦР-тестов признаков нарушений конкурентного законодательства, а именно антиконкурентных согласованных действий или злоупотребления монопольным положением", - написал он.

Хмельницкий добавил, что официальная цена проведения теста "кусается": за тест надо заплатить минимум 715 гривень, максимум - 2200.

"Это немало. И это вызывает вопрос: действительно ли тесты стоят именно столько? Или несколько лабораторий договорились держать такую ​​цену?" - написал он.

При этом Хмельницкий отметил, что АМКУ - не карательный и не правоохранительный орган, и не может никого обвинять.

"Но мы точно скажем, не нарушено ли конкурентное законодательство при формировании цены. Потому что рыночная экономика должна работать в интересах граждан", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2020 года сети аптек в Киеве снизили торговую наценку на медицинские маски до 1 гривни после того, как Антимонопольный комитет Украины открыл дело против производителей, поставщиков и аптечных сетей Киева и Киевской области из-за значительного подорожания медицинских масок.

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Автор: Анна Нагорная