Глава МИД заявил, что страна, желающая получить тайваньские инвестиции, должна рассматривать более широкие отношения с Тайванем.

Европейские страны должны укреплять отношения с Тайванем, если они хотят, чтобы тайваньские инвестиции в производство полупроводников продолжались.

Об этом заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву во время визита в Европу, пишет Reuters.

Зарубежные инвестиции тайваньской корпорации TSMC, крупнейшего в мире производителя микросхем, требуют одобрения правительства, в том числе для строительства потенциального завода в Германии.

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По словам Ву, правительство Тайваня не ставило условий для инвестиций со стороны TSMC, и именно компания должна была решить, будет ли проект приносить прибыль.

Глава МИД добавил, что Тайвань не будет блокировать инвестиции в Европу, но есть "философский вопрос", что страна, желающая получить тайваньские инвестиции, должна рассматривать более широкие отношения с Тайванем.

"Я думаю, что нам есть над чем подумать. Несмотря на то, что мы не эгоистичны и не запрещаем TSMC инвестировать в другие страны, мы, безусловно, надеемся, что другие страны, желающие привлечь TSMC... также могут подумать о ситуации, в которой находится Тайвань", - сказал Ву.

"Если они смогут думать в этом позитивном ключе, отношения между Тайванем и европейскими странами, главными европейскими странами, станут намного лучше, чем раньше", - добавил он.

Министр не раскрывает страну, в которой он находится, из-за деликатности его поездки. Как пишет Reuters, Ву действительно посетил Чехию и, согласно источникам издания, побывал также в Брюсселе, где расположены штаб-квартиры ЕС и НАТО.

По словам Ву, лидеры ЕС яснее, чем раньше, призывали к миру в Тайваньском проливе и сохранении статус-кво, и сказал, что блоку следует рассмотреть возможность более тесного сотрудничества с Тайванем, например, в рамках двустороннего инвестиционного соглашения (BIA).

ЕС включил Тайвань в свой список потенциальных партнеров BIA в 2015 году, но с тех пор он не проводил переговоров с Тайванем по этому вопросу.

"Это очень сложно. Мы надеемся, что сможем продолжить это, и мы надеемся, что сможем убедить руководство ЕС подумать об этом в позитивном ключе", - сказал Ву, добавив, что он обеспокоен тем, что Тайвань стал заложником из-за замороженной инвестиционной сделки между ЕС и Китаем.

Китай и Тайвань - новости

Напомним, что Китай считает самоуправляемый Тайвань своей территорией и никогда не отказывался от применения силы для взятия его под свой полный контроль. Тайвань категорически возражает против притязаний Китая на суверенитет и говорит, что только жители острова могут решать свое будущее.

Тайвань не имеет официальных дипломатических отношений ни с одной европейской страной, кроме Ватикана, и Китай предостерег Европу от официальных отношений перед визитом Джозефа Ву.

Китай выступает против дипотношений острова с другими странами, и в прошлом году это ухудшило отношения между Пекином и Вашингтоном из-за визита на остров тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Этой весной президент Тайваня Цай Инвэнь на обратном пути из Центральной Америки встретилась в Лос-Анджелесе со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти, несмотря на предупреждения Пекина против этого. После этого Китай начал масштабные учения с привлечением авиации и флота вокруг Тайваня.

Тем временем, президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с лидером Китая заявил, что Европа должна уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов Америки и не втягиваться в конфронтацию между Китаем и США из-за Тайваня.

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