Пекин анализирует потенциальные риски вторжения и возможную реакцию мира.

По мнению президента Чехии Петера Павла самыми большими угрозами для мира являются три фактора: Россия, Китай и международный терроризм. В частности во время молодежного саммита НАТО глава государства сосредоточил свое внимание на политике Пекина. Его слова передает "Укринформ".

Павел отметил, что КНР "играет странную роль" в войне между Россией и Украиной. Чешский президент заявил, что китайские власти воспринимают российско-украинскую войну и реакцию на нее западного мира как базу информации о том, какой потенциально может быть реакция мира на его войну против Тайваня.

"Китай использует это как открытый учебник, учится на нем, как делает Запад, как мы реагируем на различные ситуации на поле боя, как быстро мы собираемся вместе и принимаем общие решения, насколько эффективно мы поддерживаем Украину. Это все интересует Китай с точки зрения военного решения проблемы Тайваня", - сказал чешский лидер.

Видео дня

Павел отметил, что западные страны должны проявлять свою поддержку демократическим властям Тайваня, ведь его потенциальная оккупация Китаем приведет к потрясениям. В том числе это повлияет на экономику мира. Глава государства отметил, что Тайвань выпускает более половины мирового количества полупроводников, а конфликт в Южно-Китайском море окажет огромное влияние на торговлю в мире.

Также Павел отметил, что война в Украине является не просто региональным вооруженным конфликтом, а конфликтом между двумя системами ценностей – демократией и авторитаризмом.

"Мы должны чувствовать угрозу от этого противостояния, потому что исход войны в Украине будет определять, как будет выглядеть наш мир в будущем", - сказал президент Чехии.

Он отметил, что Запад не может позволить Москве одержать победу в Украине, ведь это не отвечает его интересам.

Китай и война в Украине: что известно из актуального

В середине мая специальный представитель правительства Китая по евразийским делам Ли Хуэй приехал в Украину для переговоров по войне Москвы с Киевом. Хуэй подчеркнул, что Пекин готов участвовать в урегулировании мирных переговоров.

Недавно стало известно, что спецпредставитель КНР обратился к европейским дипломатам с требованием, чтобы Украина отдала РФ все захваченные оккупантами территории. Он также настаивал на прекращении огня и недопущении расширения площади военных действий.

Вас также могут заинтересовать новости: