Несколько десятков граждан, преимущественно жители города Лубны Полтавской области, требовали немедленно отменить «грабительские» тарифы на газ и электроэнергию, а также тарифы на доставку газа.

Возле Офиса президента состоялась акция «Поздравь президента платежкой».

Как передает корреспондент УНИАН, в акции приняли участие около 30 человек, преимущественно жители города Лубны Полтавской области.

Они требовали от властей и, в частности, от президента немедленно отменить «грабительские» тарифы на газ и электроэнергию, а также тарифы на доставку газа.

Участники акции отмечали, что доставка газа - это тариф, который неизвестно по какой логике рассчитывался, ведь, в частности, жители Киева платят за доставку газа в несколько раз меньше, чем жители города Лубны Полтавской области, где есть газовые месторождения.

Участники акции заявили, что местные газораспределительные сети должны быть возвращены либо в собственность государства, либо ими должны владеть громады через соответствующие коммунальные предприятия, поскольку в свое время эти сети строились именно за счет местных жителей, которые оплачивали прокладку сетей в свои дома.

Повышение тарифов в Украине: что известно

Газоснабжающие компании предложили населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа. НКРЕКУ с января повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раза.

С начала января в ряде регионов Украины проходят акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

После этого правительство установило предельную цену на газ в размере 6,99 грн за кубометр.

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Автор: Дмитрий Хилюк