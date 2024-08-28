Такой перерасчет происходит автоматически, без обращения граждан.

Дважды в год домохозяйствам, у которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50%, пересчитывают жилищную субсидию. Перерасчет происходит в марте и августе. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что органы ПФУ осуществляют перерасчет размера жилищной субсидии в пределах установленного срока ее назначения. Такой перерасчет происходит автоматически, без обращения граждан.

В Пенсионном фонде рассказали, что при перерасчете выплат указанной категории субсидиантов с августа среднемесячный совокупный доход учтен за I и II кварталы текущего года. Его сопоставляют с доходами за III и IV квартал прошлого года. Именно за этот период был учтен доход при назначении субсидии с мая 2024-го.

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Если в результате сопоставления установлено, что доходы изменились более чем на 50%, размер жилищной субсидии пересмотрен. Таким образом, назначенный размер жилищной субсидии у домохозяйств, у которых доходы уменьшились / увеличились более чем на 50%, изменился.

Коммунальные услуги в Украине

Национальный банк предполагает повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 2025 года из-за сложного состояния в энергетике и государственном бюджете. Об этом говорится в инфляционном отчете регулятора.

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко считает, что тариф на газ уже в следующем году может вырасти на 2 гривны за 1 куб. м. Подорожание может произойти если приостановится транзит газа по территории Украины.

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