Глобальный производитель пищевых продуктов продолжает вести бизнес на российском рынке.

Международную продовольственную компанию Viciunai Group (ТМ VIСI, ESVA и Columbus) внесли в перечень международных спонсоров войны. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину представители компании обещали уйти с российского рынка, но взамен производитель не останавливает свои мощности в России, сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.

В НАПК отметили, Viciunai не прекращает работу в РФ и остается одним из самых любимых брендов российских потребителей. Viciunai ведет бизнес в обычном режиме без каких-либо сокращений, защищает российскую торговую марку в суде, продолжает набирать персонал на свои дочерние предприятия.

К примеру, производственный комплекс ООО "Вичюнай-русь" является крупнейшим предприятием Viciunai Group, на котором работают 1500 работников. Он находится в Калининградской области. Его чистая прибыль за 2022 год увеличилась на 156% (до 20 млн долл. США).

Видео дня

"Неоднократные заявления о прекращении бизнеса и продаже производства в РФ никак не повлияли на работу Viciunai Group в России. Компания продолжает спонсировать войну против Украины, уплачивая большие суммы налогов в бюджет путинской военной машины", – подчеркнули в НАПК.

В Нацагентстве добавили, что компания является глобальным производителем пищевых продуктов, в частности, крабовых палочек. Кроме того, Viciunai Group является крупнейшим переработчиком сурими на планете и одним из крупнейших и экономически мощных производителей морепродуктов в Европе. Ее главный офис находится в Литве, а заводы работают в Литве, Испании, Эстонии и РФ.

Список спонсоров войны

НАПК уже внесло в список спонсоров войны такие популярные корпорации как PepsiCo и Mars, которые, несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса в России, они продолжили там работу.

В то же время авиакомпания "скандинавские авиалинии" изъяла из меню напитки Nesquik производителя Nestlé. Причина – внесение в Украине швейцарской корпорации в перечень международных спонсоров войны.

Вас также могут заинтересовать новости: