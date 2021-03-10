Состояние Илона Маска за минувшие сутки, 9 марта, выросло на $25,1 млрд — рекордный рост за один день.
Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.
Состояние Маска теперь оценивается в $174 млрд, он занимает вторую строчку рейтинга после Джеффа Безоса, чей капитал составляет $180 млрд.
По данным рейтинга миллиардеров Forbes, состояние Маска выросло за сутки на $22,6 млрд — до $166,2 млрд. В нем он также занимает вторую строчку после Безоса ($179,9 млрд).
Состояние Маска подскочило благодаря росту акций производителя электромобилей Tesla. По итогам торгов вторника, 9 марта, котировки компании подскочили на 19,64% — до $673,58 за акцию.
Как менялась позиция в рейтинге
- По состоянию на 1 июля 2020 года, Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией мира.
- В июле 2020 года Маск занял седьмое место в рейтинге самых богатых людей планеты. По версии Bloomberg, Маск обошел в рейтинге инвестора Уоррена Баффета.
- 21 июля 2020 года Маск впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты.
- 18 августа 2020 года Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира.
- 9 сентября 2020 года из-за обвала акций Илон Маск за один день потерял $16,3 миллиарда.
- 17 ноября 2020 года на фоне включения Tesla в S&P 500 акции компании стремительно пошли вверх.
- По состоянию на 22 декабря 2020 года акции Tesla подешевели после включения в индекс S&P 500.
- По состоянию на 7 января 2021 года Илон Маск обошел основателя Amazon Джеффа Безоса и стал самым богатым человеком в мире.
- По состоянию на 10 января 2021 года состояние самого богатого человека в мире, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов.
- В первую неделю февраля 2021 года состояние Илона Маска выросло на $11 миллиардов.
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