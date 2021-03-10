Состояние Маска увеличилось благодаря росту акций производителя электромобилей Tesla.

Состояние Илона Маска за минувшие сутки, 9 марта, выросло на $25,1 млрд — рекордный рост за один день.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Состояние Маска теперь оценивается в $174 млрд, он занимает вторую строчку рейтинга после Джеффа Безоса, чей капитал составляет $180 млрд.

По данным рейтинга миллиардеров Forbes, состояние Маска выросло за сутки на $22,6 млрд — до $166,2 млрд. В нем он также занимает вторую строчку после Безоса ($179,9 млрд).

Состояние Маска подскочило благодаря росту акций производителя электромобилей Tesla. По итогам торгов вторника, 9 марта, котировки компании подскочили на 19,64% — до $673,58 за акцию.

Как менялась позиция в рейтинге

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Автор: Елена Коваленко