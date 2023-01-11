​​​​​​​Ряд предприятий перевели в военный режим работы для обеспечения потребностей ВСУ.

Несмотря на развязанную Россией полномасштабную войну против Украины бизнесмен Ринат Ахметов продолжает строить бизнес в Украине, в отличие от многих других бизнесменов.

Об этом говорится в материале NV. Отмечается, что начал работу университет"Метинвеста", который хотели построить в Мариуполе. Также бизнесмен надеется восстановить металлургические заводы в Мариуполе.

Весной, уже после начала полномасштабного вторжения, SCM ввел в эксплуатацию грузовой терминал Мостиска на границе с Польшей, инвестировав более $15 млн.

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"Считаю, что Украина должна как можно быстрее стать полноправным членом ЕС. А там правила и отношения между властями и бизнесом прописаны уже десятилетиями. По этим правилам мы должны и жить, и строить страну", - говорил летом в интервью NV бизнесмен.

Напомним, бизнесмен с первого дня полномасштабной войны находится в Украине. Его предприятия перевели в военный режим работы – они обеспечивают потребности ВСУ в броне, инженерным сооружениям и стали. Также бизнес украинца в рамках инициативы "Стальной фронт" закупает для военных дроны, тепловизоры, рации и другое. Фонд бизнесмена, его предприятия и ФК "Шахтер" с начала полномасштабной войны передали на поддержку ВСУ и гумпомощь более 4 млрд грн.