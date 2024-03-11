Количество вакансий в феврале увеличилось на 7% по сравнению с январем.

В январе на рынке труда искатели были достаточно активными, а вот работодатели только готовились к новому сезону найма, однако в феврале ситуация стала противоположной: работодатели разместили на 7% больше вакансий, чем в январе, а вот конкуренция среди искателей уменьшилась.

Согласно переданному УНИАН исследованию портала по поиску работы Work.ua, такая тенденция является обычным явлением для рынка труда, которая к тому же усиливается факторами полномасштабного вторжения - миграцией населения, релокацией бизнеса и тому подобное.

"От месяца к месяцу на рынке труда наблюдаются несколько ключевых трендов, таких как дефицит кадров в рабочих профессиях, увеличение количества вакансий для ветеранов, требования относительно знания английского языка, постепенное увеличение заработной платы", - говорится в исследовании.

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Отмечается, что в феврале 2024 года работодатели опубликовали 97 062 вакансий, что на 7% больше, чем месяцем ранее.

Сейчас в 13 областях Украины рынок труда восстановился и предлагает больше вакансий, чем в феврале 2022 года. Среди лидеров по этому показателю - Закарпатская (164%), Ивано-Франковская (154%), Хмельницкая (132%), Винницкая (131%) и Львовская (130%) области.

Каких работников ищут работодатели

Больше всего в феврале выросло количество вакансий в таких сферах, как "Гостинично-ресторанный бизнес, туризм" (+14% к январю), "Сфера обслуживания" (+10%), "Медицина, фармацевтика" (+10%) и "Рабочие специальности, производство" (+9%).

"А вот самый стремительный рост видим в категории "Охрана, безопасность", где размещают вакансии Силы обороны. Интересно также, что в феврале прибыло вакансий в категориях, которые медленнее всего восстанавливаются с начала полномасштабного вторжения. Это, в частности, "Строительство, архитектура", "Культура, музыка, шоу-бизнес", а также "Дизайн, творчество", - отметили в компании.

В феврале продолжилась тенденция на рост количества вакансий с требованием о знании английского языка: таких предложений работы стало больше на 16%. На 8% увеличилось количество вакансий с дистанционной работой.

Кроме того, прибавилось предложений работы для людей с инвалидностью (+10%), пенсионеров (+9%), студентов (+8%). Ощутимо выросло количество вакансий для ветеранов (+16%). Такой прирост является синхронным с увеличением вакансий на рынке труда.

Рост зарплаты

Рост средней зарплаты на 3% - еще одна стабильная тенденция рынка труда. Она подтвердилась и в феврале: средняя зарплата увеличилась на 500 грн и составила 20 000 грн.

Среди областей-лидеров выросли зарплаты в Киевской (+1 000 грн до 22 000 грн), Львовской (+800 грн до 20 000 грн), Одесской (+900 грн до 19 400 грн) и Днепропетровской областях (+500 грн до 19 000 грн). А вот в Харьковской области уже четвертый месяц подряд средняя зарплата остается на отметке 17 500 грн.

Отмечается, что в феврале выросли зарплаты у работников некоторых категорий:

"Охрана, безопасность" - 20 000 грн, +14% к январю;

"Рабочие специальности, производство" - 20 000 грн, +5%;

"Юриспруденция" - 18 800 грн, +4%;

"Финансы, банк" - 16 700 грн, +4%;

"Образование, наука" - 16 500 грн, +3%.

Зато впервые за долгое время в двух категориях средняя зарплата снизилась:

"Сельское хозяйство, агробизнес" - 20 000 грн, -5%;

"Недвижимость" - 35 000 грн, -4%.

Самые высокие средние зарплаты - более 70 000 грн - рынок труда предлагает специалистам для Сил обороны Украины: разведчикам, гранатометчикам, пилотам дронов, снайперам, стрелкам и т.д. Среди гражданских профессий (кроме руководителей и сферы IТ) наибольшие зарплаты в феврале имели: медиабайер (50 000 грн), водитель-международник (45 000 грн), керамист, рихтовщик, стоматолог, тонировщик (40 000 грн).

Рынок труда в Украине - последние новости

В Украине сейчас работает рекрутинг в Вооруженные силы через сайты по поиску работы. В Минобороны рассказали о вакансиях, которые предлагают работодатели для украинцев.

По состоянию на февраль 2024 года, с момента запуска проекта по рекрутингу добровольцев в ряды Вооруженных сил Украины в ноябре 2023 года, на размещенные на сайте Work.ua вакансии откликнулось более 50 тысяч человек.

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