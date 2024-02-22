Замечания и предложения к проекту постановления принимаются до 3 марта 2024 года.

Национальный банк предлагает для общественного обсуждения изменения в правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Изменения связаны с необходимостью приведения указанных правил в соответствие с законодательством. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что предусмотрены следующие нововведения:

дополнить перечень информации, составляющей банковскую тайну и раскрываемой банками по запросам уполномоченных государственных органов;

уточнить вид информации, составляющей банковскую тайну и которую имеет право предоставлять Нацбанк Фонду гарантирования вкладов физических лиц;

уточнить виды проверок, осуществляемых НБУ, во время проведения которых банки обязаны предоставлять документы и их копии, содержащие информацию, составляющую банковскую тайну.

В НБУ подчеркнули, что такие нормы содержит проект постановления правления Нацбанка "Об утверждении изменений в правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны".

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Согласно указанному документом, дополнен пункт о том, что банки, по запросу уполномоченных государственных органов и лиц, предоставляют в бумажном или электронном виде банковскую информацию.

В частности речь идет об информации об уникальных идентификаторах и/или номерах эмиссионных платежных инструментов; информации об уникальных идентификаторах и/или номерах эмиссионных платежных инструментов контрагента; едином идентификаторе НБУ поставщика платежных услуг контрагента; наименовании поставщика платежных услуг контрагента. Стоит отметить, что это могут быть номера платежных карт как отправителя, так и получателя средств.

Сейчас банки по запросу определенных госорганов предоставляют информацию: о наличии счетов; номера счетов; остаток средств на счетах; операции списания и/или зачисления на счета; назначении платежа; идентификационные данные контрагента; номер счета контрагента.

Замечания и предложения к проекту постановления принимаются согласно форме до 3 марта 2024 года.

Деятельность НБУ

Национальный банк решением от 20 февраля решил оптимизировать ряд валютных ограничений, чтобы предотвратить непродуктивный отток капитала для защиты международных резервов и сохранения устойчивости валютного рынка.

Нацбанк также разрешил большие колебания курса. В середине февраля произошло одно из самых больших ослаблений официального курса гривны от момента перехода к управляемой гибкости курса в октябре.

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