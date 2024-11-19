Сколько украинцев официально работает в Польше: цифра только увеличивается

Отмечается, что мужчин с украинским гражданством в Польше работает больше, чем женщин.

Количество украинцев, работающих в Польше, растет. В конце сентября граждан Украины насчитали почти 780 тысяч, а в начале года их было на 25 тысяч меньше.

Издание wpros пишет, что в сентябре в Польше было застраховано 1 177 452 иностранца, из которых более трех четвертей составляют граждане Украины. При этом указано, что на конец сентября этого года застрахованными числились 779,3 тысячи украинцев.

Отмечается, что в начале года граждан Украины было 755 тысяч человек, а в 2022 году - 746 тысяч. До полномасштабной войны в Польше работало чуть более полумиллиона украинцев. Больше всего украинских граждан работает в Мазовецком воеводстве - 188,1 тысячи.

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Из почти 780 тысяч украинцев, работающих в Польше, 406,5 тысячи - мужчины и 372,7 - женщины. Чаще всего в Польше работают люди в возрасте 30-44 лет.

Украинцы в Польше - последние новости

Польша одна из стран, которая первой протянула Украине руку помощи, приняв украинцев, бежавших от войны. В свою очередь, многие украинцы не остались в долгу, компенсируя полученную помощь налогами.

В 2023 году граждане Украины открыли в Польше более 30 тысяч новых компаний. В то же время польские СМИ сообщили о снижении количества рабочих из Украины - люди ищут лучшие условия труда в других странах ЕС.

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