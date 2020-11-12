Секретарь СНБО подчеркнул, что субъекты сектора безопасности и обороны должны в максимально сжатые сроки обеспечить выполнение государственного оборонного заказа в полном объеме.

Министерства неудовлетворительно выполняют государственный оборонный заказ на текущий год и задачи по реформированию оборонно-промышленного комплекса.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе межведомственного совещания по вопросам развития ОПК и выполнения государственного оборонного заказа для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины в 2020 году, сообщает пресс-служба Аппарата СНБО.

Участники совещания обсудили, в частности, состояние выполнения решения СНБО от 18.02.2020 "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 годы", введенного в действие указом президента от 27.02.2020 №59 в части задач по реформированию и развитию ОПК, проблемные вопросы и предложения по их решению.

Данилов акцентировал внимание на недопустимо низком уровне выполнения центральными органами исполнительной власти указа главы государства Владимира Зеленского, предусматривающего первоочередные мероприятия, в частности, по реформированию ОПК.

Секретарь Совета обратил внимание на неудовлетворительное выполнение ГОЗ на текущий год Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерством обороны Украины.

Секретарь СНБО заявил о необходимости принятия неотложных мер для повышения эффективности и результативности работы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

"Ситуация из-за эпидемии COVID-19 крайне напряженная, однако субъекты сектора безопасности и обороны должны выполнять возложенные на них задачи в полном объеме, - подчеркнул секретарь СНБО Украины. - Решение Совета от 18 февраля этого года должно быть выполнено".

В этом контексте он призвал к государственническому подходу к решению проблемных вопросов и отметил необходимость повысить исполнительскую дисциплину.

По результатам совещания Минэкономики и Минобороны поручено в двухнедельный срок принять меры к обеспечению эффективного использования ресурсов государственного бюджета согласно принятым решениям.

Минстратегпрому в соответствии с решениями СНБО Украины поручено интенсифицировать работу по проведению реформы ОПК, модернизации, достижению стандартов НАТО.

В совещании приняли участие министр обороны Андрей Таран, председатель профильного парламентского комитета Александр Завитневич, первый заместитель министра финансов Денис Улютин, первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Валерий Иващенко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, первые заместители секретаря СНБО Украины Михаил Коваль и Руслан Демченко, заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк.

Что этому предшествовало

Финансирование государственного оборонного заказа на 2020 год предусмотрено в объеме 25,848 миллиарда гривень, что на 16% больше, чем в 2019 году.

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Автор: Виктория Токарева