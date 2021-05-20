Металл "Метинвеста" также использовался в строительстве многих знаменитых объектов в Европе и США.

Из стали компании «Метинвест» были построены такие знаковые сооружения, как новый саркофаг над Чернобыльской АЭС, национальный спортивный комплекс «Олимпийский» и пешеходно-велосипедный стеклянный мост в центре Киева, более известный в народе как «мост Кличко».

Об этом сообщается на специальном сайте «Метинвеста», посвященном 15-летию компании robymo.com.ua

Так, для возведения защитного саркофага в Чернобыле «Метинвест» поставил более 13 тыс. тонн стали, стадиона НСК «Олимпийский» - почти 2 тыс. тонн стали, и «моста Кличко» - 800 тонн стали.

Также из стали «Метинвеста» выполнены столичный Дарницкий мост (5,5 тыс. тонн стали), стадион «Донбасс Арена» (12 тыс. тонн) и торгово-развлекательный центр Lavina Mall (почти 2 тыс. тонн).

Рассмотреть эти объекты со всех сторон можно в дополненной реальности на сайте проекта «Робимо українське» компании «Метинвест».

Помимо отечественных архитектурных сооружений, металл «Метинвеста» также использовался в строительстве многих знаменитых объектов в Европе и США.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

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Автор: Иван Бойко