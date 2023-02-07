Продукция его комбинатов направлялась российским и белорусским предприятиям и использовалась для производства истребителей и ракет, которыми сейчас обстреливают Украину.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда взыскала в пользу Украины все активы ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", принадлежавшие гражданину России Шелкову Михаилу.

Как говорится в сообщении БЭБ, Бюро совместно с СБУ национализировали также движимое и недвижимое имущество предприятия и средства на счетах на сумму 14,4 млн. грн.

Апелляционная палата ВАКС разрешила конфисковать Демуринский ГОК российского олигарха и бывшего топ-менеджера Ростеха Михаила Шелкова 3 февраля.

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Детективы БЭБ в рамках досудебного расследования установили, что должностные лица общества, по предварительному сговору с должностными лицами оффшорных компаний, в течение 2021 года осуществили реализацию титанового сырья в адрес европейской компании по умышленно заниженной цене.

Таким образом, преследуя цель уклонения от уплаты налога на прибыль, их действия привели к фактическому непоступлению в Государственный бюджет Украины средств в размере более 10,1 млн грн.

Кроме того, следствием установлено, что упомянутое предприятие в течение 2020-2021 годов осуществляло экспорт добываемого титансодержащего сырья в адрес предприятий российской федерации и республики Беларусь. По документам комбинат поставлял это сырье якобы австрийской компании. Однако фактически продукция сразу направлялась российским и белорусским предприятиям и использовалась, в том числе и для производства отдельных частей истребителей и ракет, которыми сейчас обстреливают Украину.

Досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1, 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 110-2 УК Украины осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины при сотрудничестве со Службой безопасности Украины и процессуального руководства прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Война в Украине и национализация российских активов:

В феврале 2023 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении генеральному директору компании "Российские железные дороги" Олегу Белозерову, который способствовал полномасштабному вторжению Российской Федерации в Украину. Как свидетельствуют материалы следствия, он организовал доставку железнодорожным транспортом российской бронетехники и личного состава в направлении государственной границы Украины и на временно оккупированные территории нашего государства.

6 февраля 2023 года Украина национализировала заводы российских олигархов на 2 миллиарда гривень.

2 апреля 2022 года Рада приняла закон, согдасно которому имущество граждан России, поддерживающих путинскую агрессию против Украины и местных коллаборантов, будет национализировано. Закон распространяется не только на имущество, непосредственно принадлежащее России, но и на юридических и физических лиц, публично отрицающих российско-украинскую войну или оправдывающих действия оккупантов, не зависимо от их гражданства и места жительства.

18 апреля 2022 года Кабмин поддержал национализацию 26 миллиардов гривень активов российских банков в Украине.

27 апреля 2022 года появилась информация о том, что Украина национализирует российский танкер и судно, выполнявшее вражеские операции.

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