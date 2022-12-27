Речь идет о близком друге Путина, олигархе Алишере Усманове.

В Украине арестовано имущество российского олигарха Алишера Усманова, стоимостью почти 2 млрд грн.

Как говорится в сообщении СБУ, в результате следственно-оперативных действий установлено местонахождение подпольных складов РФ, где хранили более 160 тыс. тонн украинской железной руды.

"Спрятанное сырье выявлено на территории нескольких морских портов Украины. Общая стоимость изъятых полезных ископаемых составляет почти 2 млрд грн", - говорится в сообщении.

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Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, который входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства Кремля Алишера Усманова.

По оперативной информации, спрятанное сырье россияне пытались нелегально переправить кораблями в РФ. После этого полезные ископаемые планировали передать на нужды металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса РФ для обеспечения потребностей оккупантов.

По материалам Службы безопасности, на изъятое имущество наложен арест, решается вопрос о его передаче в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Санкции против Усманова

Алишер Усманов попал под санкции в ЕС и Великобритании. Его активы были заморожены, а ему самому запретили въезд в страну. Британским гражданам и компаниям запрещено заключать с ним любые бизнес-сделки.

Общая стоимость активов Усманова оценивается в 14 млрд фунтов ($19 млрд). Среди его британской недвижимости в списке правительства значится роскошный дом Бичвуд-Хаус на севере Лондона (эксперты оценивают его в 82 млн фунтов) и поместье Саттон-Плейс в графстве Саррей.

По словам представителя Усманова, большая часть его собственности и яхта были безвозвратно переданы доверительным фондам. Условия такой передачи, как правило, не могут быть впоследствии изменены учредителем.

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