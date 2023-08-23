Суд взыскал в доход государства 100% корпоративных прав ООО "Аэрок", конечным владельцем которых является группа российского олигарха Молчанова.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста, подготовленный по материалам ГБР, и взыскал в доход государства 100% корпоративных прав ООО "Аэрок", конечным владельцем которых является Группа ЛСР российского олигарха Андрея Молчанова.

Как говорится в сообщении Государственного бюро расследований, компания "Аэрок" владеет двумя газобетонными заводами в Украине в Обухове и Березани Киевской области. В мае прошлого года ГБР установило, что украинское предприятие по изготовлению строительных материалов, подконтрольно российскому олигарху Андрею Молчанову.

Он является бывшим членом "совета федерации федерального собрания РФ", приближен к оккупационным властям и платит большие налоги в бюджет страны-агрессора.

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Полученная украинским предприятием прибыль направлялась в виде дивидендов и роялти в так называемую "материнскую компанию" из РФ.

Российская коммерческая структура является крупным налогоплательщиком на территории страны-агрессора. Поэтому, за счет полученных средств от украинского общества, платились налоги и сборы в бюджет страны-оккупанта, финансировался ее силовой блок и оборонно-промышленный комплекс во время агрессии против нашего государства.

Эти активы были арестованы и переданы в управление АРМА. Работа по выявлению российского имущества в Украине продолжается.

Война в Украине и санкции против российских олигархов

3 декабря 2022 года в Британии задержали российского олигарха Фридмана.

27 декабря 2022 года в Украине было арестовано имущество близкого друга Путина, российского олигарха Алишера Усманова.

31 января 2023 года в Украине арестовали имущество российского олигарха, который является одним из крупнейших производителей алюминия в мире.

4 февраля 2023 года впервые в истории была согласована ппередача конфискованных российских активов в пользу восстановления украинского государства.

7 февраля 2023 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда взыскала в пользу Украины все активы ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат", принадлежавшие гражданину России Михаилу Шелкову.

8 февраля 2023 года Украина национализировала активы российского олигарха, приближенного к Путину.

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