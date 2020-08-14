Закон отменяет запрет на расчеты наличными за металлолом, который сдается населением.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выведении рынка металлолома из тени, которым отменен запрет на расчеты наличными за металлолом, который сдается населением.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Что изменится

Читайте такжеРада приняла закон о детенизации рынка металлоломаСогласно принятому документу, отменен запрет на расчеты наличными за металлолом, который сдается населением.

Оплата купленного у физических лиц металлолома может осуществляться наличными через кассы субъектов хозяйствования, осуществляющих заготовку или операции с металлоломом, в том числе их приемных пунктов.

Также оплата может производиться путем безналичного расчета в соответствии с законодательством, или наличными при покупке металлолома у физических лиц физическими лицами-предпринимателями, или иным способом, предусмотренным законодательством.

Откуда металл

Необходимым и достаточным документом для покупателя металлолома по подтверждению источников происхождения металлолома от продавца (поставщика) является акт приемки, содержащий данные об источнике происхождения металлолома.

Ответственность за достоверность данных об источнике происхождения металлолома, указанных в акте приемки, возлагается исключительно на продавца (поставщика) металлолома и не может быть возложена на покупателя.

Не будет актов обследования

Также законом отменяется разделение металлолома на промышленный и бытовой, поскольку сохранение такого разделения в современных условиях обусловливает возможности для злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.

Законом также упрощены требования к заготовке металлолома (без его переработки), устранены неэффективные и избыточные механизмы государственного регулирования. В частности, отменяются акты обследования, которые выдают местные администрации.

Закон и связанные с ним надежды

14 января Верховная Рада одобрила законопроект о выведении рынка металлолома из тени в первом чтении.

Докладывая по законопроекту, народный депутат Дмитрий Кисилевский отметил, что от принятия законопроекта государство получит около 900 миллионов гривень налогов в год за счет того, что этот рынок выйдет из тени. По его словам, принятие закона уменьшит кражу металла и не позволит правоохранительным органам "крышевать" нарушения.

Народный депутат Дмитрий Наталуха отмечал, что 15 тысяч приемных пунктов металлолома по всей стране находятся вне закона и лишают страну дополнительных легальных рабочих мест, поскольку сотрудники не оформлены официально и не приносят доходы в госбюджет, не платят налоги.

13 июля 2020 года Рада приняла закон о детенизации рынка металлолома. Теперь оплата купленного у физических лиц металлолома может осуществляться наличными через кассы субъектов хозяйствования, осуществляющих заготовку или операции с металлоломом, в том числе их приемных пунктов.

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Автор: Елена Коваленко