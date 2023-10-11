Наиболее популярной сферой для новых предпринимателей является торговля

В сентябре в Украине появились 35 587 новых физических лиц – предпринимателей, что является самым высоким показателем не только с начала полномасштабного российского вторжения, но и за последние три года.

Как сообщает Опендатабот, предыдущий рекорд в виде 31 477 новых ФОП был зафиксирован в июне этого года, а до этого более 30 тысяч новых предпринимателей регистрировали еще в июне и июле 2020 года.

Наиболее популярной сферой для новых предпринимателей является торговля, на которую пришлось 43% открытых в сентябре ФОП: в розничной торговле количество физлиц – предпринимателей увеличилось на 12 777, а еще 2343 ФОП будут работать в оптовой торговле.

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Также в ТОП-3 по количеству вновь созданных ФОП попало предоставление индивидуальных услуг - 3244.

В разрезе регионов наиболее плодотворными были Киев и Киевская область, где в первый месяц осени зарегистрировали 7487 новых предпринимателей, или 21% от общего количества. На втором и третьем местах оказались Днепропетровская (3210) и Львовская (2862) области.

Худшие показатели зарегистрированы в регионах, которые полностью или частично оккупированы и на территории которых сейчас происходят боевые действия.

Бизнес во время войны

В марте 2022 года парламент принял закон о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны. Благодаря ему физические лица и предприятия с оборотом до 10 млрд грн могли уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% по правилам, установленным для 3-й группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, уплаты НДС и других платежей.

В конце июня 2023 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому с 1 августа отменили единый налог в 2% и мораторий на проверки для подакцизных товаров (алкоголь, табак, горючее), игорного бизнеса и финансовых услуг. Принятие закона было условием, предусмотренным соглашением с МВФ.

26 июля 2023 года Зеленский подписал налоговый закон о возвращении штрафов для бизнеса. Законом повышаются налоги до довоенного уровня и возвращаются налоговые проверки.

По состоянию на сентябрь 2023 года сообщалось, что в Украине количество новых ФОП бьет довоенные рекорды. В среднем, сейчас в месяц регистрируется около 25 тысяч новых ФОП, а закрывается – 17 тысяч.

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