В Ровенской области обнаружен самый большой в Украине камень янтаря.
Камень весит более 5 кг и входит в десятку самых крупных "янтарных" камней мира. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.
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Находка была сделана в Ровенской области на месторождении Владимирец-Восточный.
Такие экземпляры очень редки.
Самый большой янтарь в мире весит более 9 килограмм и хранится в музее естествознания в Берлине.
До этой находки самым большим янтарем в Украине считались образцы янтаря массой 1 930 г и 1 040 г.
Предыдущая находка:
24 ноября 2021 года на Волыни нашли янтарь, который весил почти два килограмма.