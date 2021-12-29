Самый большой янтарь в мире весит более 9 килограмм.

В Ровенской области обнаружен самый большой в Украине камень янтаря.

Камень весит более 5 кг и входит в десятку самых крупных "янтарных" камней мира. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.

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Находка была сделана в Ровенской области на месторождении Владимирец-Восточный.

Такие экземпляры очень редки.

Самый большой янтарь в мире весит более 9 килограмм и хранится в музее естествознания в Берлине.

До этой находки самым большим янтарем в Украине считались образцы янтаря массой 1 930 г и 1 040 г.

Предыдущая находка:

24 ноября 2021 года на Волыни нашли янтарь, который весил почти два килограмма.