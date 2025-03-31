Из-за ожидаемого замедления темпов роста экономики США аналитики повысили прогноз уровня безработицы.

Аналитики Goldman Sachs повысили риск рецессии в экономике США в ближайшие 12 месяцев до 35%. На это повлияла перспектива радикальной эскалации глобальной торговой войны в ближайшие дни.

Издание The Wall Street Journal пишет, что Goldman Sachs повысил свой прогноз по инфляции в США в этом году, а теперь ожидает три снижения процентных ставок Федеральной резервной системой в 2025 году.

"Повышение прогноза рецессии в США по сравнению с предыдущей оценкой в 20% отражает снижение базовых показателей роста, резкое ухудшение доверия домохозяйств и бизнеса в последнее время, а также заявления чиновников Белого дома, свидетельствующие о большей готовности терпеть краткосрочную экономическую слабость ради проведения своей политики. Хотя в последние несколько лет настроения плохо предсказывали активность, мы не столь пренебрежительно относимся к недавнему падению, поскольку экономические основы не так сильны, как в предыдущие годы", - говорится в аналитической записке Goldman Sachs.

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Аналитики ожидают, что президент Трамп объявит на этой неделе о введении пошлин в среднем в размере 15% для всех торговых партнеров США, хотя исключения по продуктам и странам могут в конечном итоге снизить средний уровень.

Банк также повысил свой прогноз базовой инфляции PCE на конец 2025 года до 3,5% в годовом исчислении, а также понизил прогноз роста ВВП на 2025 год до 1%.

Ожидаемое замедление темпов роста экономики США также заставило Goldman Sachs повысить прогноз уровня безработицы на конец 2025 года до 4,5%.

Банк перенес свое одиночное снижение ставки ФРС на 2026 год на 2025 год и теперь ожидает трех последовательных снижений ставки в этом году - в июле, сентябре и ноябре. В результате прогноз по ставке ФРС останется неизменным - 3,5-3,75%.

"Хотя руководство ФРС пока преуменьшает рост инфляционных ожиданий, мы считаем, что оно повышает планку для снижения ставки и, в частности, делает больший акцент на потенциальном росте уровня безработицы в качестве обоснования для снижения ставки", - указано в сообщении.

Пошлины Трампа - самые богатые люди США теряют деньги

Период между избранием президента США Дональда Трампа и его инаугурацией был благодатным для самых богатых людей мира. Инвесторы устремились на рынки акций и криптовалют, ожидая, что политика нового президента будет выгодной для бизнеса.

Все ожидания того, что новый срок Трампа будет и дальше способствовать росту рыночной доходности, были перечеркнуты. С момента его вступления в должность индекс S&P 500 потерял 6,4%, а 10 марта базовый индекс упал на 2,7%.

Компании миллиардеров, которые присутствовали на инаугурации, потеряли больше всего. С 17 января их рыночная стоимость упала в совокупности на 1,39 триллиона долларов.

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