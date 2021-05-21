Законопроектом предусмотрено, что директор НАБУ назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом министров.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины (№5459-1).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 288 из 317 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законопроектом, как отмечается в пояснительной записке, в частности, предлагается определить статус НАБУ как центрального органа исполнительной власти со специальным статусом.

Также предлагается предусмотреть, что получение НАБУ этого статуса не требует каких-либо дополнительных мер, связанных с ликвидацией или реорганизацией органа, совершения каких-либо действий в отношении его работников.

Законопроектом определяются полномочия Кабинета министров о назначении на должность директора НАБУ и его увольнении при наличии установленных законом оснований. При этом, согласно действующему закону о НАБУ, директор Бюро назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины.

Законопроектом устанавливается, что конкурсный отбор на должность директора НАБУ организует и проводит конкурсная комиссия, в которую входят 6 человек, из которых 3 человека определяются правительством, еще 3 - правительством на основании предложений партнеров по развитию, которые предоставляли Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции.

Среди прочего, предполагается определить, что внешнюю оценку эффективности деятельности НАБУ проводит комиссия в составе 3 человек, определенных правительством на основании предложений партнеров по развитию.

Кроме того, с целью устранения правовой неопределенности правового статуса лица, занимающего должность директора НАБУ, которая возникла в связи с решением Конституционного суда Украины 9-р/2020, определяется, что лицо, назначенное на должность директора Бюро, продолжает осуществлять все полномочия директора НАБУ до момента назначения директора НАБУ по результатам открытого конкурсного отбора на занятие этой должности.

Скандал вокруг НАБУ

28 июля 2020 года Конституционный суд признал неконституционным указ президента от 16 апреля 2015 года о назначении Сытника директором НАБУ.

16 сентября Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения закона "О НАБУ". В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями образовывать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке ее формирования.

16 декабря вступило в силу решение Конституционного суда, согласно которому утрачивают силу отдельные положения закона О Национальном антикоррупционном бюро. Тогда министр юстиции Малюська объяснил, что это не меняет статус ни директора НАБУ Сытника, ни самого Бюро.

15 февраля 2021 года Кабинет министров одобрил законопроект, который предоставляет Национальному антикоррупционному бюро статус органа исполнительной власти и вводит новую процедуру избрания директора НАБУ.

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Автор: Татьяна Поляковская