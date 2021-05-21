Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины (№5459-1).
Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 288 из 317 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
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Законопроектом, как отмечается в пояснительной записке, в частности, предлагается определить статус НАБУ как центрального органа исполнительной власти со специальным статусом.
Также предлагается предусмотреть, что получение НАБУ этого статуса не требует каких-либо дополнительных мер, связанных с ликвидацией или реорганизацией органа, совершения каких-либо действий в отношении его работников.
Законопроектом определяются полномочия Кабинета министров о назначении на должность директора НАБУ и его увольнении при наличии установленных законом оснований. При этом, согласно действующему закону о НАБУ, директор Бюро назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины.
Законопроектом устанавливается, что конкурсный отбор на должность директора НАБУ организует и проводит конкурсная комиссия, в которую входят 6 человек, из которых 3 человека определяются правительством, еще 3 - правительством на основании предложений партнеров по развитию, которые предоставляли Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции.
Среди прочего, предполагается определить, что внешнюю оценку эффективности деятельности НАБУ проводит комиссия в составе 3 человек, определенных правительством на основании предложений партнеров по развитию.
Кроме того, с целью устранения правовой неопределенности правового статуса лица, занимающего должность директора НАБУ, которая возникла в связи с решением Конституционного суда Украины 9-р/2020, определяется, что лицо, назначенное на должность директора Бюро, продолжает осуществлять все полномочия директора НАБУ до момента назначения директора НАБУ по результатам открытого конкурсного отбора на занятие этой должности.
Скандал вокруг НАБУ
- 28 июля 2020 года Конституционный суд признал неконституционным указ президента от 16 апреля 2015 года о назначении Сытника директором НАБУ.
- 16 сентября Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения закона "О НАБУ". В частности, признаны не соответствующими Основному закону положения о наделении президента Украины полномочиями образовывать НАБУ, назначать на должность и освобождать от должности его директора, определять трех человек в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, определять одного члена комиссии внешнего контроля проведения независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости и утверждать положение о Совете общественного контроля и о порядке ее формирования.
- 16 декабря вступило в силу решение Конституционного суда, согласно которому утрачивают силу отдельные положения закона О Национальном антикоррупционном бюро. Тогда министр юстиции Малюська объяснил, что это не меняет статус ни директора НАБУ Сытника, ни самого Бюро.
- 15 февраля 2021 года Кабинет министров одобрил законопроект, который предоставляет Национальному антикоррупционному бюро статус органа исполнительной власти и вводит новую процедуру избрания директора НАБУ.
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