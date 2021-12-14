Срок действия моратория продлен на два года.

Верховная Рада продлила на два года – до 1 января 2024 года – срок действия моратория на реализацию исполнительных производств и мер принудительного исполнения решений в отношении государственных угледобывающих предприятий, наложение арестов и запретов на отчуждение имущества в таких исполнительных производствах, моратория на возбуждение дел о банкротстве государственных угледобывающих предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий законопроект "О внесении изменений в статью 1 Закона Украины "О восстановлении платежеспособности государственных угледобывающих предприятий" относительно продления срока действия моратория на исполнительные производства, меры принудительного исполнения решений и возбуждение дел о банкротстве государственных угледобывающих предприятий" (№6347) в первом чтении поддержали 312 народных депутатов, а во втором чтении – 317 народных избранников.

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Как отметил председатель парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, на сегодняшний день мораторий на банкротство государственных угольных предприятий действует до 1 января 2022 года.

"Этим законопроектом предлагается продлить срок действия этого моратория еще на два года – до 2024 года. Это позволит гарантировать стабильную и бесперебойную работу государственных угольных предприятий и гарантировать рабочие места для наших украинских шахтеров", - сказал он.

Трансформация угольных регионов:

Украина утвердила Концепцию трансформации угольных регионов, которая предусматривает разделение всех государственных шахт на три категории. Первая - это ресурсная база энергетической компании "Центрэнерго". Предполагается дальнейшее создание вертикально интегрированной компании в составе "Центрэнерго" из наиболее эффективных угледобывающих предприятий.

Вторая категория - это шахты "двойного" назначения, то есть добывающие энергетический и коксующийся уголь, используемый в металлургии.

Третья категория - шахты, которые будут предложены для приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы. Такие объекты могут использоваться после перепрофилирования для другой хозяйственной деятельности.

Трансформация угольных регионов в Украине продлится до 2028-2030 года. В Украине 65 моногородов, которые завязаны на угольную отрасль, а количество задействованных работников достигает 30 тысяч.

Автор: Дмитрий Шварц