Экономических мигрантов сложнее привлечь из-за долгих процедур и более низких западноевропейских зарипаний.

Наибольший дефицит, прогнозируемый для всей Польши, возникнет в группе профессий, связанных с применением физической силы - в них, в частности, входят: кровельщики, водители, кладовщики, слесари, монтажники, машинисты землеройной техники, строители и сварщики.

Об этом сообщает международное агентство по трудоустройству Gremi Personal, опираясь на данные польского общенационального исследования "Барометр профессий".

"Ежегодно эксперты указывают почти одни и те же профессии - половина из них касается работников физического труда с квалификацией. Дефицит таких кандидатов возникает из-за того, что кандидаты не удовлетворены условиями труда. Кроме того, это физически тяжелый характер работы, часто работа в сложных и переменчивых погодных условиях, длительный рабочий день, а в случае водителей - командировки, а также крайне неудовлетворительный уровень оплаты труда", - отметил Юрий Григоренко, главный аналитик международного агентства трудоустройства Gremi Personal.

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По его словам, война в Украине вызвала еще больший спрос на мужские вакансии из-за невозможности выезда мужчин за границу.

Кроме этого в перечень наиболее дефицитных профессий вошли врачи, учителя, сиделки за лицами, находящимися на иждивении, медсестры и акушерки, работники бухгалтерии и военнослужащие.

В агентстве говорят, что дефицит высококвалифицированных кадров, то есть второй половины дефицитных профессий, требующих обучения и многолетнего опыта, также не является неожиданностью.

"Ведь уже по крайней мере несколько лет мы входим в период демографической зимы - на пенсию выходит больше людей, чем выпускников выходит на рынок труда, и такой выпускник не в состоянии заменить, например, хирурга с 25-летним стажем", - говорят в Gremi Personal.

Специалисты отмечают, что выходом здесь являются экономические мигранты, но их сложнее привлечь не только из-за долгих процедур, но и потому, что зарплата и условия труда и жизни в Польше не такие привлекательные, как, например, в Западной Европе.

"Единственный выход из ситуации дефицита - шире, чем раньше, открыть рынок труда для трудовой миграции, что рискованно, как указывают в направленных документах Миграционной стратегии, подготовленной правительством", - указывают эксперты.

Это требует, прежде всего, внедрения программ управления мультикультурализмом (содействие инклюзивности, равенства и толерантности), включая развитие каналов общения для использования нескольких языков на рабочем месте или, как часто делают крупные международные компании, даже переход на английский язык.

Работа в Польше - последние новости

Миграционная платформа EWL со ссылкой на исследование Нацбанка Польши сообщила, что доля людей, которые работают или ищут работу среди граждан Украины в Польше в 2024 году, составляет 78% и выше, чем среди граждан Польши.

Польша теряет украинских рабочих, потому что они ищут лучшие условия труда в других европейских странах. Место украинцев занимают работники из Азии и Южной Америки.

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