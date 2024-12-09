При трудоустройстве 12% из тех ветеранов, которые начали искать работу, испытали трудности. В стране еще не произошло массового возвращения ветеранов на рынок труда.

На сайтах по поиску работы появляется все больше предложений работы для ветеранов войны, однако они все равно нередко сталкиваются с трудностями при трудоустройстве.

Об этом в комментарии УНИАН рассказали в "OLX Работа". Отмечается, что в 2022 году на платформе OLX было опубликовано 1164 вакансий для людей со статусом УБД. В 2023 году - 23 838, по состоянию на декабрь 2024 года - 44 352 вакансий.

"В целом появляется все больше предложений, в которых работодатели активно отмечают, что открыты к найму ветеранов. Это продиктовано несколькими факторами: социальной ответственностью, дефицитом квалифицированных кадров на рынке труда, более существенным привлечением внимания к теме реинтеграции ветеранов", - говорят аналитики.

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Также стоит учесть, что еще не произошло массового возвращения ветеранов на рынок труда. Из демобилизованных многие еще проходит реабилитацию по состоянию здоровья, или еще не начали поиск работы. Однако по данным исследования OLX Работа, 12% из тех ветеранов, которые начали поиск работы, столкнулись с трудностями.

Больше всего вакансий для ветеранов предлагают в сфере ритейла, на производстве, в сфере охраны и безопасности, логистики (водителей и грузчиков), а также на строительстве (разнорабочих и строителей).

Наибольшую зарплату предлагают в сфере строительства - от 30 до 40 тыс. грн, в зависимости от региона и для водителей - от 25 до 35 тыс. грн. Меньше всего получают в сфере охраны и безопасности - от 10 до 15 тыс. грн.

Меры поддержки трудоустройства ветеранов

По мнению специалистов, для содействия трудоустройству ветеранов в Украине необходим комплексный подход, который будет учитывать специфические потребности, вызовы и возможности этой категории граждан. Государственные и работодательские инициативы должны способствовать реинтеграции ветеранов в общество, обеспечивать их экономическую независимость и одновременно использовать их уникальный опыт для развития экономики.

Какими могут быть государственные меры:

Профессиональная адаптация и переквалификация

Военный опыт ветеранов часто не имеет прямого применения в гражданской экономике. И задачей государства является создание программы переквалификации, которые учитывают потребности рынка труда: например, работы в технических специальностях, на производстве, курсы по профессиям с опцией удаленной работы и т.д. Конечно, такие программы для ветеранов должны быть бесплатными или субсидированными, с привлечением грантов от международных партнеров. Именно поэтому роль государства как гаранта здесь очень важна. В частности Министерство по делам ветеранов Украины активно работает над программами перехода от военной службы к гражданской жизни. Например, речь идет о поддержке психологической и физической адаптации, профессионального обучения и реабилитации. Однако пока им еще не хватает системности.

Финансовые стимулы для работодателей

Введение льгот для компаний, которые трудоустраивают ветеранов: налоговые скидки, субсидии на оплату труда. Это может поощрить бизнес активно нанимать ветеранов. В частности, согласно исследованию OLX Работа, именно финансовые стимулы и налоговые льготы являются №1 среди факторов, которые назвали как работодатели, так и ветераны как такие, которые могут способствовать более активному трудоустройству лиц с УБД.

Для многих ветеранов возвращение к гражданской жизни связано с посттравматическими стрессовыми расстройствами (ПТСР) и другими психологическими проблемами. Расширение сети реабилитационных центров и внедрение программ психотерапевтической помощи могут способствовать их успешному трудоустройству.

Также это является важным фактором и для работодателей. Ведь недостаток информации, часто непонимание чего ожидать (и нужно ли вообще чего-то ожидать) от взаимодействия с ветераном/ветеранкой становится неосознанным барьером для работодателей по трудоустройству лиц УБД.

Необходимые меры со стороны работодателей:

Гибкие условия труда

Работодатели могут вводить гибкий график работы или возможность дистанционной работы для ветеранов, которые нуждаются во времени для адаптации или лечения.

Менторские программы

Во многих случаях ветераны нуждаются в сопровождении в первые месяцы работы. Назначение наставника в коллективе поможет новому работнику быстрее интегрироваться в рабочий процесс.

Обучение на рабочем месте

Многие ветераны обладают лидерскими качествами, стрессоустойчивостью и дисциплинированностью. Работодатели могут организовывать внутренние программы обучения для развития профессиональных навыков, подходящих к специфике компании.

Корпоративная культура поддержки

Создание благоприятной атмосферы для ветеранов, в частности через организацию мероприятий, которые повышают осведомленность сотрудников об их потребностях, может помочь в формировании доверительных отношений.

"При создании любых концепций, инициатив для ветеранов должно формироваться исключительно с привлечением экспертизы самих же ветеранов. Ведь очень часто, даже из самых добрых побуждений, представление гражданского населения о том, что будет полезным, нужным ветерану, может сильно отличаться от реальности потребностей", - отмечают аналитики.

В целом, по данным OLX, работодатели открыты к трудоустройству ветеранов и ветеранок, о чем свидетельствует увеличение количества предложений для этой категории населения на рынке.

"В то же время есть ряд проблем, требующих решения. Речь идет о безбарьерности: многие места работы не соответствуют потребностям ветеранов с инвалидностью, поскольку работодатели не всегда готовы менять условия работы. А также гибкость графика: ветераны нуждаются в гибком графике из-за физических ограничений, но большинство компаний неохотно идут на уступки", - сообщили специалисты.

Поддержка ветеранов в Украине

В настоящее время в Украине насчитывается почти миллион ветеранов, а в будущем их количество может вырасти до 5 млн, заявила депутат Ирина Никорак. По ее словам, с учетом нынешней демографической ситуации это будет составлять примерно 20-25% населения.

Как говорится в статье УНИАН, по результатам исследования сайта по поиску работы Work.ua, чуть меньше половины (46%) опрошенных компаний уже имеют ветеранов среди своих работников. Больше всего компаний, где работают бывшие воины - это представители среднего и крупного бизнеса в области строительства, транспорта и здравоохранения.

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