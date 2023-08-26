Часть существующих ограничений снимут, нанимателям дадут льготы за детей-работников.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству упростить правила найма на работу несовершеннолетних, чтобы справиться с дефицитом рабочей силы в России.

Так, на сайте Кремля появился перечень президентских поручений правительству, сделанных по итогам форума "Сильные идеи для нового времени". Среди прочего там есть и поручение, касающиеся снятия некоторых ограничений на детский труд.

Так, Путин поручил правительству "посодействовать занятости" и "простимулировать к трудоустройству" граждан в возрасте 14-24 лет, которые проходят очное обучение. С этой целью предлагается в частности предоставить льготы работодателям, которые нанимают на работу лиц младше 18 лет.

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Отдельное поручение предлагает правительству снять существующие ограничения при приеме на работу учащихся вузов и профтехучилищ, если их нанимают на производство "высокотехнологичной продукции".

Нехватка рабочих рук в России

Как ранее писал УНИАН, в России зафиксирована самая острая нехватка рабочей силы за последние десятилетия. По подсчетам экспертов, 35% российских предприятий жалуются на дефицит работников – максимальный показатель с 1996 года.

Причем нет не только рабочих "рук", но и рабочих "мозгов" – компаниям не хватает управленцев высокого уровня. Эксперты связывают такую ситуацию с войной и мобилизацией: кто-то попал на фронт, кто-то предпочел просто бежать из России.

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