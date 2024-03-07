Ее кандидатуру выдвинула правоцентристская Европейская народная партия. Фон дер Ляйен победила, набрав 400 голосов за и 89 против.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен официально стала кандидатом на пост главы Еврокомиссии на второй пятилетний срок.

Как пишет Reuters, ее кандидатуру выдвинула ведущая политическая группа ЕС, правоцентристская Европейская народная партия. Фон дер Ляйен победила, набрав 400 голосов за и 89 против.

В своей речи по случаю выдвижения она пообещала развивать экономику ЕС, пресекать контрабандистов, укреплять конкурентоспособность и бизнес, а также поддерживать фермеров в условиях роста стоимости жизни.

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Она также заявила, что Евросоюз должен значительно увеличить свой оборонно-промышленный потенциал, пополнять и модернизировать оружие и войска стран-членов ЕС и пообещала увеличить финансовую и военную помощь Украине

В настоящее время фон дер Ляйен считается явным фаворитом на то, чтобы снова возглавить Комиссию. Согласно опросам общественного мнения, несмотря на рост числа крайне правых и популистских партий в блоке, ЕНП сохранила явное лидерство среди других политических групп перед июньскими выборами.

"Тем не менее, обеспечение необходимого большинства в новом Европейском парламенте, где евроскептики собираются получить больше мест, может стать самым большим препятствием для преодоления фон дер Ляйен, что, возможно, вынудит ее пойти на политические компромиссы, чтобы получить необходимое количество голосов", - пишет Reuters.

Выборы в Европе и война в Украине

Ранее Ляйен высказала уверенность, что европейцы хорошо поняли, насколько опасен Владимир Путин, и это понимание сказывается на результатах выборов.

Выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня 2024 года.

Однако во многих странах Евросоюза в этом году также состоятся выборы в свои национальные парламенты. США уже официально предупредили, что Россия попытается вмешаться в эти выборы, чтобы склонить результаты в свою пользу.

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