12 октября Александр Комаров, президент Киевстара, принял участие в панельной дискуссии Киевского международного экономического форума (КМЭФ). Комаров прокомментировал информацию "об аресте активов" Киевстара, отметив, что никакого решения суда по этому поводу компания не получала.

Как объяснил Александр Комаров, Киевстар еще два года назад прекратил выплату дивидендов своей акционерной компании VEON. А год назад Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины запретила какие-либо действия с акциями Киевстара, чтобы сделать невозможным доступ к ним со стороны подсанкционных лиц. Как считает президент Киевстара, информация, обнародованная органами государственной власти, юридически на деятельность компании не влияет, при этом наносит репутационный ущерб. Более того, это происходит на фоне заявления VEON о выходе из российского рынка.

"Шейминг внутреннего инвестора, который работает абсолютно прозрачно и законно, и за последние три года инвестировал в Украину почти 18 млрд гривень, прежде всего – негативный сигнал для внешних инвесторов, – считает Александр Комаров. – Внимание, предсказуемость и конструктивный диалог с локальными инвесторами имеют особое значение, поскольку каждый бизнес, работающий и платящий налоги в Украине, приближает победу".

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Александр Комаров напомнил, что Киевстар запланировал в ближайшие три года инвестировать в Украину 600 млн долларов в восстановление разрушенных базовых станций, строительство 4G, покрытие скоростным интернетом автодорог. "Восстановление связи на деоккупированных территориях потребует сотен миллионов долларов, – считает Александр Комаров. – К примеру, наша сеть в Авдеевке уничтожена полностью и нам придется ее отстраивать "с нуля".

Комментируя ситуацию с российскими акционерами VEON, Комаров обратил внимание, что это миноритарные владельцы акций люксембургской компании LetterOne, не имеющей контролирующего влияния на VEON, поскольку также являются миноритарным акционером. Среди других акционеров – сотни корпоративных институтов из США и Европы, в частности американские инвестиционные фонды Sah Capital, Lingotto Investment Management, City Group и другие. При этом никакого контроля ни над Киевстаром, ни над VEON никто из акционеров не имеет.

Справка о Киевстаре

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2023 года обслуживал 24,1 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, включая 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и т.д. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,4 млрд грн помощи государству, военным, обществу, абонентам. Единственный акционер Киевстара – международная группа VEON. Акции группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.