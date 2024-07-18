Изменения в государственный бюджет предусматривают увеличение расходов на оборону почти на 500 млрд грн.

Кабинет министров одобрил изменения в государственный бюджет на 2024 год, которые предусматривают увеличение расходов на оборону на 495,3 млрд грн, а также принял законопроект о повышении налогов.

"Правительство только что одобрило закон об изменениях в бюджет 2024 с повышением расходов на 500 млрд и налоговые изменения на 140 млрд грн", – сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, предусматривается выделение на:

Видео дня

оплату труда с начислениями – 77,9 млрд грн;

77,9 млрд грн; военную, специальную технику и оборудование – 256,1 млрд грн;

256,1 млрд грн; строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений – 40,4 млрд грн;

40,4 млрд грн; другие расходы – 120,7 млрд грн.

Также предусматривается сокращение расходов на 65 млрд грн

"Для покрытия дополнительных расходов и обеспечения сбалансирования показателей бюджета предусмотрено увеличить доходы общего фонда государственного бюджета на 214,5 млрд (здесь и повышение налогов) + финансирование общего фонда бюджета по долговым операциям на 220 млрд гривень", – написал депутат.

Железняк добавил, что дополнительный ресурс от внесения изменений в налоговое законодательство ожидается в объеме 138,7 млрд грн.

Повышение налогов - что известно

Как писал УНИАН, Кабинет министров разработал законопроект, которым предусмотрено повышение ряда налогов. В частности, военный сбор вырастет с нынешних 1,5% до 5% и более в отдельных случаях.

18 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о повышении акцизного налога на топливо, который предусматривает постепенное увеличение ставок акцизного налога на топливо до минимального уровня, установленного в ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: