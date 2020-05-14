Поставка 85 "скорых" в Одесскую область досрочно: некоторые подробности

В "ВиДи Юникомерс" рассказали о поставке новых автомобилей для Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Вчера в прессе появилась информация о том, что «ВиДи Юникомерс» успешно и досрочно завершило поставку 85 «скорых» тип «В» Одесскому областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Напомним, что еще в средине марта в СМИ была информация о том, что данный проект может вообще не состояться. Мы обратились в «ВиДи Юникомерс» за дополнительными комментариями в части завершения данной поставки. На наши вопросы ответил руководитель пресс-службы VIDI Александр Шевченко.

Чем была обусловлена необходимость осуществления данной поставки?

В 2019 году Правительством утвержден «пилотный проект по реформированию системы экстренной медицинской помощи Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и г. Киеве и создания оперативно-диспетчерских служб» (постановление от 22 мая 2019 года № 425). В том числе, в рамках данного пилотного проекта выделены средства для обновления парка «скорых» в этих регионах.

Этот проект разрабатывался еще при правительстве В.Гройсмана. а потому его бюджет планировался исходя из опыта закупок предыдущих лет - из цены на «скорую» типа «В» от 2 300 до 2 467 тыс. грн. (таблица 1, по данным ProZorro)

С приходом к власти команды Президента Владимира Зеленского этот проект был продолжен, однако была поставлена задача за бюджетные деньги, выделенные на закупку медицинских автомобилей, закупить больше машин. Действительно, все предпосылки для этого были: ведь курс евро, к которому привязано ценообразование на данные автомобили, существенно снизился. Отсюда, следуя логике рационального использования бюджетных средств, – и цена на «скорые» в гривне должна была быть снижена, ориентир - пропорционально снижению курса евро. Соответственно, на сэкономленные в сравнении с планом деньги можно было закупить больше машин, нежели предполагалось изначально.

В целом, благодаря такому подходу со стороны государства, автомобили поставили по цене дешевле 2 млн. грн. (в поставках разным областям от 1 944,6 до 1 999 тыс. грн.), что соответствовало решению, властей, изложенному выше. Удалось ли закупить автомобилей больше? Только в одном регионе – в Донецкой области (кстати, эти 7 «скорых» также поставил «ВиДи Юникомерс», машины переданы заказчику 17 марта). Причина – еще один тендер, который профинансировали за счет сэкономленных средств на первой закупке, успели провести лишь здесь. В остальных пяти регионах организовать дополнительные закупки не удалось, вместе с тем, государству получилось сэкономить на них 151,5 млн. грн. (таблица 2, по данным ProZorro). «ВиДи Юникомерс» и в Донецкую, и в Одесскую область поставило «скорые» по самой низкой цене, если сравнивать с поставками в остальные регионы – 1 944,6 тыс. грн: экономия от поставки в Одесский регион составила 33,9 млн. грн.

Опишите главные трудности «ВиДи Юникомерс» в завершающем этапе данной поставки? Чем они были вызваны? Как в итоге получилось достичь успеха?

После того, как заказчик и поставщик согласовали замену спецификации на медицинское оборудование для «скорых», что, по мнению экспертов, позволило улучшить предмет закупки, главной угрозой осуществления поставки стали глобальные последствия для мировой экономики пандемии коронавируса.

Поставка осуществлялась в сложнейших условиях. Мировая экономика после введения карантина в Китае, США, европейских странах замедляет свои темпы. Границы перекрыты, логистика перестраивается к новым реалиям в связи с отменой пассажирских рейсов, посредством которых перевозились 80% авиационных грузов, вследствие внедрения мер безопасности персонала в портах, железнодорожных станциях, аэропортах скапливаются очереди грузов, на сухопутных границах – также очереди. В некоторых направлениях движение сейчас парализовано, что существенно затрудняло доставку комплектующих.

Потому задача производителя была не из простых. В первоначальной комплектации «скорых» медицинским оборудованием 32% медицинского оборудования, или 7 позиций, предлагалось привезти из Китая. В новом перечне китайская позиция осталась одна, вместе с тем, задача от этого существенно не упростилась: нам было нужно успеть все необходимое медоборудование закупить, доставить в Украину из 8 стран мира (США, Южная Корея, Италия, Нидерланды, Турция, Китай, Тайвань, Пакистан), далее – установить его в уже переоборудованных автомобилях, которые после этого передать заказчику.

Кроме того, «ВиДи Юникомерс», являясь законопослушным субъектом хозяйствования, приостановил свою деятельность после введения карантина в Украине. Заказчик в связи с этим согласился перенести сроки поставки – в допсоглашении к договору поставки его обозначили как «15 мая, или если обстоятельства непреодолимой силы продлятся сверх 15 мая – до завершения их действия, без необходимости заключения нового дополнительного соглашения».

Даже в условиях ограничительных мер, связанных с необходимостью обезопасить всех участников процесса от угрозы заражения коронавирусом, поставка осуществлена. Совместно с заказчиком мы приняли решение передавать машины постепенно, партиями, с учетом необходимых мер безопасности для задействованных сотрудников, как-то безопасное расстояние между людьми, лимитирование количества людей, одновременно работающих в помещениях из расчета 1 чел. на 10м2 площади, необходимость использования защитных средств и средств дезинфекции, передвижение только на личных и служебных автомобилях ввиду остановки общественного транспорта и т.п. Поэтому и было принято решение поставить машины несколькими партиями. В итоге все автомобили были отправлены в Одессу заблаговременно, а 12-13 мая – досрочно переданы заказчику.

В сложившейся ситуации никто из поставщиков медицинского оборудования объективно не мог назвать точных сроков его поставки: «картинка» менялась каждый день, каждый час, если хотите – каждую минуту. По данному вопросу приходилось постоянно «держать руку на пульсе». По мере поставок медоборудования производитель осуществлял их установку на «скорые», причем эта работа, а также доставка и передача «скорых» заказчику, была связана с постоянными угрозами для персонала ввиду пандемии коронавируса – как и любая другая работа, в ходе которой люди контактируют между собой. Вместе с тем, «ВиДи Юникомерс» и поставщики медицинского оборудования приложили все усилия, чтобы проект состоялся, был успешно завершен. И нам это удалось.