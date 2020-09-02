Бывшая жена Безоса после развода получила часть акций Amazon / Фото ТСН.ua
Писательница Маккензи Безос, которая недавно развелась с основателем Amazon Джеффом Безосом, стала самой богатой женщиной мира.
Об этом пишет NBC News.
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Акции после развода
Во время развода Маккензи получила 4% акций Amazon.
Как говорится в сюжете ТСН, пара познакомилась 25 лет назад, задолго до того, как Безос заработал свой первый миллион.
Пара, которая воспитывает четверых детей, решила разойтись тихо, мирно и без скандалов.
Как росли акции Amazon
- В 2019 году Безос продал акций на $2,8 млрд, заявив, что намерен ежегодно направлять $1 млрд от продаж акций для финансирования своей космической компании Blue Origin.
- С начала года акции Amazon выросли на 73%. По данным рейтинга миллиардеров Forbes, на 6 августа состояние Безоса оценивается в $189,5 млрд. У идущего на втором месте Билла Гейтса — $112,7 млрд.
- 9 июля 2020 года Минфин США оштрафовал Amazon за нарушение санкционных программ, введенных Управлением по контролю над иностранными активами (OFAC).
- 6 августа 2020 года самый богатый человек в мире, глава Amazon Джефф Безос продал акции компании на сумму, превышающую $3,1 млрд.
- 18 августа 2020 года Amazon заявил об увеличении штата на 3,5 тысячи сотрудников.
- По состоянию на 19 августа 2020 года основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $7,2 млрд. и стал самым богатым человеком планеты, зафиксировавшим рекордный капитал.
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