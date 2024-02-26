В вопросе финансирования Украины администрация Байдена проводит кампанию общественного давления, чтобы пристыдить главного республиканца.

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей Майк Джонсон практически не контактируют. Двое мужчин, занимающих самые влиятельные выборные должности в стране, нечасто общаются. У них десятки лет разницы в возрасте и огромные различия в политической философии, пишет Politico.

Отмечается, что отсутствие конструктивных отношений между ними привело к политическим противоречиям. На этой неделе это создает дополнительную нагрузку на правительство страны, поскольку приближается очередной дедлайн финансирования 1 марта, а также давят проблемы с утверждением помощи Украине.

По словам двух помощников Байдена, когда Джонсона неожиданно назначили спикером, очень немногие из ближайшего окружения президента или его законодательного персонала имели с ним какие-то отношения.

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Джонсон и Байден впервые встретились на короткое время в конце октября, когда новоизбранный спикер присутствовал на заседании ситуационной комнаты. С тех пор спикер посещал встречи в Белом доме с другими законодателями. Самый содержательный разговор между ними произошел во время телефонного разговора в прошлом месяце, вскоре после того, как Джонсон посетил южную границу. Однако, похоже, она не помогла преодолеть пропасть между ними, пишут авторы.

К тому же Белый дом не удовлетворил просьбу Джонсона о встрече в ближайшее время, но они, вероятно, встретятся 27 февраля, когда четыре лидера Конгресса приедут в администрацию Байдена, где президент планирует обсудить как дополнительное, так и государственное финансирование.

В последнее время участились разговоры между высокопоставленными помощниками Белого дома, что именно отказ на просьбу Джонсона о встрече по поводу безопасности границ еще больше обострил напряженность в отношениях.

"В вопросе финансирования Украины администрация Байдена проводит кампанию общественного давления, чтобы пристыдить Джонсона и заставить его провести голосование в зале заседаний... Байден гордится своим личным взаимодействием с Конгрессом, особенно с республиканцами. То, что ему не хватает этих переменных в отношениях со спикером Палаты представителей, является немалым вопросом", – говорится в публикации.

Бытует мнение, что главная задача Джонсона – не оказаться не на той стороне Дональда Трампа. Со временем помощники президента начали рассматривать Джонсона как полезное политическое прикрытие, которое может отвлечь колеблющихся избирателей и помочь Байдену на выборах.

По словам журналистов, президент раскритиковал спикера за то, что он объявил перерыв в работе Палаты представителей, не рассмотрев вопрос финансирования Украины. Некоторые помощники в Западном крыле и члены консервативного фланга Джонсона предупредили, что вынесение вопроса о помощи Украине на рассмотрение парламента спровоцирует попытку вытеснить его с поста спикера, как это было с его предшественником, Кевином Маккарти.

Относительно Украины, учитывая отказ Джонсона участвовать в рассмотрении сенатского законопроекта, администрация имеет ограниченные возможности, кроме попыток оказывать политическое давление на республиканцев в Конгрессе.

Конгрессмен Дон Бейкон от Республиканской партии прогнозировал, что если законопроект будет вынесен на голосование, то он пройдет "с перевесом в 300 голосов". Другие законодатели сделали аналогичные оценки. Но старший помощник Джонсона назвал эту стратегию "неразумной".

К тому же самым насущным вопросом в ближайшие недели являются крайние сроки финансирования правительства – 1 и 8 марта.

Проблемы с помощью США для Украины

Сенат США смог утвердить законопроект, который предусматривает помощь Украине в размере более 60 млрд долларов. Теперь документ должны утвердить в Палате представителей. Однако спикер Майк Джонсон отказался регистрировать документ в Палате представителей, после чего Конгресс ушел на двухнедельный отпуск.

Президент Джо Байден встретится с лидерами Конгресса, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона, в Белом доме 27 февраля, чтобы ускорить оказание помощи Украине.

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