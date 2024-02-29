Проблема избытка предложения возникает не только из-за торговли с Украиной, но и от экспорта из России.

Польша "тщательно" проанализирует влияние решения Латвии запретить импорт российских продуктов питания и не исключает введения соответствующих мер. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с его латвийским коллегой Эвиком Силиной, пишет Bloomberg.

Он добавил, что планирует обсудить этот вопрос на встрече с протестующими фермерами, поскольку проблема избытка предложения и "неравной" конкуренции возникает не только из-за торговли с Украиной, но и от экспорта из России и Беларуси.

Премьер-министры Польши и Латвии договорились объединить усилия, чтобы убедить европейских лидеров принять меры по импорту продовольствия с востока.

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Протесты польских фермеров

Польские фермеры готовятся к двум новым блокадам: на границе между Польшей и Германией в городе Севетко и возле Литвы. Министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что запланированное блокирование польскими фермерами дороги на литовско-польской границе может нарушить принцип ЕС относительно свободного передвижения товаров и людей.

В то же время в Польше хотят, чтобы Европейский Союз отменил свободный доступ украинской агропродукции на свой рынок и вернул торговые ограничения, которые действовали до полномасштабного российского вторжения.

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